V komunálnych voľbách v New Yorku môžu hlasovať aj cudzinci

Na voľbách sa budú môcť zúčastniť občania s legálnym trvalým pobytom a osoby s povolením pracovať.

NEW YORK. Mestské zastupiteľstvo v New Yorku schválilo návrh zákona povoľujúci imigrantom, ktorí nie sú občanmi USA, voliť v komunálnych voľbách, informovala v piatok agentúra AFP.

New York je prvé veľké americké mesto, ktoré zaviedlo takúto reformu volebného práva. Za návrh hlasovalo 33 poslancov; 14 bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania.

Občania s legálnym trvalým pobytom a osoby s povolením pracovať v USA, ktoré žijú v New Yorku a nemajú americké občianstvo, budú môcť po novom hlasovať vo voľbách starostov a členov mestského zastupiteľstva.

Reforma by mala vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2023 a mal by z nej profitovať približne milión cudzincov, ktorí žijú v deväťmiliónovom New Yorku.