V roku 2021 väznili vo svete rekordný počet novinárov

Približne štvrtinu novinárov poslali za mreže v Číne.

NEW YORK. Počet novinárov väznených vo svete v súvislosti s výkonom ich povolania sa v roku 2021 zvýšil na 293, čo je doposiaľ najvyššie číslo. Informoval o tom vo štvrtok Výbor na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vo výročnej správe CPJ sa uvádza, že od začiatku roka do 1. decembra bolo v spojitosti výkonom povolania väznených v rôznych krajinách sveta 293 žurnalistov. Približne štvrtinu z nich poslali za mreže v Číne (50) a Mjanmarsku (26).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najviac novinárov je väznených v Číne Čítajte

V Egypte tento rok väznili 25 novinárov, vo Vietname 23 a v Bielorusku 19. CPJ zaznamenala prípady väznených pracovníkov médií aj v Saudskej Arábii, Iráne, Turecku, Rusku, Etiópii a Eritrei.

Ako pripomína AFP, vlani CPJ evidovala po celom svete 280 uväznených novinárov.

"Toto je šiesty rok po sebe, čo CPJ zdokumentoval vo svete rekordný počet uväznených novinárov. Väznenie novinárov za to, že informujú o aktuálnych udalostiach, je charakteristickým prejavom autoritárskych režimov," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ CPJ Joel Simon.

Trend nárastu počtu novinárov, ktorí sa ocitli za mrežami, podľa CPJ odráža "rastúcu neznášanlivosť voči nezávislej žurnalistike po celom svete".

Výbor na ochranu novinárov tento rok zdokumentoval aj 24 prípadov novinárov, ktorých v rôznych krajinách sveta v súvislosti s výkonom ich povolania zabili.

Najnebezpečnejšou krajinou pre pracovníkov médií zostáva - rovnako ako v predchádzajúcich rokoch - Mexiko. Za tento rok tam podľa zistení CPJ cielene zavraždili troch žurnalistov a motívy vrážd ďalších šiestich sa ešte vyšetrujú.

V správe sa tiež píše, že po celom svete boli v roku 2021 zaznamenané reštriktívne opatrenia namierené proti novinárom, a to napríklad v Mjanmarsku či Etiópii.

CPJ konkrétne upozorňuje aj na represie voči žurnalistom v Bielorusku alebo v ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang na severozápade Číny.