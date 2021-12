Podozrivého z vraždy novinára Chášúkdžího prepustili. Nešlo o hľadanú osobu

Chyba súvisí s tým, že zadržaný muž má rovnaké meno ako al-Utajbí.

PARÍŽ. Francúzske úrady informovali, že muža, ktorého zatkli na parížskom Letisku Charlesa de Gaulla v súvislosti s vraždou saudskoarabského novinára Džamála Chášúkdžího, chybne identifikovali.

Generálna prokuratúra v Paríži v stredu po viac ako 24 hodinách kontrol vydala krátke vyhlásenie, v ktorom uviedla, že daný muž nie je Chálid Aídh al-Utajbí, na ktorého Turecko v roku 2019 vydalo zatykač. „Zatykač na neho neplatí,“ uviedla prokuratúra.

Francúzske médiá informovali, že chyba súvisí s tým, že zadržaný muž má rovnaké meno ako al-Utajbí.

Predstaviteľ z francúzskeho súdnictva, ktorý si prial zostať v anonymite, už skôr pre agentúru AP uviedol, že podozrivého môžu zadržiavať do štvrtkového rána, ale pravdepodobne ho prepustia skôr.

Muža zatkli v utorok, keď sa pokúšal nastúpiť do lietadla do saudskoarabského Rijádu. Veľvyslanectvo Saudskej Arábie v Paríži však uviedlo, že je to prípad pomýlenej identity, zatknutý muž „nemá nič spoločné s daným prípadom“ a očakáva jeho okamžité prepustenie.

Chášúkdžího, ktorý žil v exile a písal pre americký denník The Washington Post články kritizujúce saudskoarabský režim a osobu korunného princa Muhammada bin Salmána, zavraždili 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, kam si šiel vybaviť dokumenty na svadbu so svojou snúbenicou. Jeho telo rozštvrtili. Novinárove ostatky nikdy nenašli.