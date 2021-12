Vakcíny by mali podľa WHO chrániť pred omikronom

Očkovanie by malo byť schopné chrániť pred závažným priebehom covidu a pred hospitalizáciou.

BRATISLAVA. Dostupné vakcíny by mali podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) chrániť pred novým variantom koronavírusu omikron.

Informoval o tom web televízie BBC.

Článok pokračuje pod video reklamou

Očkovanie by malo chrániť

Počiatočné výsledky štúdií z Južnej Afriky naznačovali, že vakcíny sú proti novému variantu menej účinné.

Riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie doktor Mike Ryan však tvrdí, že nás očkovanie zatiaľ dokázalo ochrániť pred všetkými novými mutáciami koronavírusu a nič nenaznačuje, že by tomu bolo inak v tomto prípade. Vakcíny by mali byť schopné chrániť pred závažným priebehom covidu a pred hospitalizáciou.

Ryan dokonca oznámil, že počiatočné dáta naznačujú menšiu závažnosť omikronu. Variant totiž zatiaľ nespôsobil vážnejší priebeh ochorenia ako delta alebo iné kmene koronavírusu.

Výskum z Južnej Afriky naznačuje, že vakcína od Pfizer/BioNTech môže poskytnúť až 40-krát menej neutralizujúcich protilátok proti omikronu ako proti pôvodnému variantu alfa. Štúdia však zatiaľ nebola recenzovaná inými vedcami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Musíme pre omikron aktualizovať vakcíny? V čom by bola iná? (otázky a odpovede) Čítajte

Tretia dávka

Očkovanie v kombinácii s prekonaním covidu by malo priniesť dostatočnú ochranu proti závažnému priebehu covidu, tvrdí virológ Alex Sigal z Afrického inštitútu výskumu zdravia. To naznačuje významný prínos doplňujúcich tretích dávok vakcín.

V najbližších dňoch sa očakávajú ďalšie informácie o tom, ako dobre funguje očkovanie Comirnaty od Pfizeru proti omikronu. Zatiaľ neexistujú žiadne údaje o tom, ako Moderna, Johnson & Johnson a iné vakcíny chránia pred novým variantom koronavírusu.

Omikron je zatiaľ najviac zmutovaný variant. Vedci skúmajú jeho infekčnosť a či nespôsobuje vážnejší priebeh ochorenia Covid-19.

Anthony Fauci, popredný americký odborník na infekčné choroby a radca Bieleho domu, uviedol, že prvé dôkazy naznačujú, že omikron by mohol byť prenosnejší, ale menej závažný.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Variant omikron podľa Fauciho takmer určite nie je závažnejší než delta Čítajte

Neviditeľná verzia

Britský denník The Guardian tiež informoval, že vedci identifikovali "neviditeľnú" verziu omikronu, ktorú štandardné PCR testy nedokážu odlíšiť od iných variantov. Novú verziu omikronu objavili vo vzorkách z Juhoafrickej republiky, Austrálie a Kanady.

U novej verzie označovanej ako BA.2 boli zaznamenané isté genetické odlišnosti v porovnaní s pôvodným omikronom, zatiaľ však nie je jasné, aký to bude mať vplyv na jeho schopnosť šíriť sa a na ďalšie vlastnosti.

Vedci zistili, že u nového variantu absentuje genetická modifikácia, ktorá umožňuje identifikovať predpokladané prípady nákazy omikronom pomocou štandardných PCR testov. To môže podľa odborníkov skomplikovať a spomaliť odhaľovanie prípadov infikovania omikronom a snahy o spomalenie jeho šírenia.

Analýza vzoriek doposiaľ odhalila len sedem prípadov nákazy touto verziou omikronu. Keďže je verzia BA.2 ťažšie odlíšiteľná od iných variantov nového koronavírusu, nie je vylúčené, že sa medzičasom rozšírila už aj do iných krajín.

Testy na koronavírus odhalia prítomnosť infekcie, nedokážu však identifikovať, že ide o variant omikron. V prípade verzie BA.2 je prítomnosť variantu možné potvrdiť len za pomoci časovo náročnejšej kompletnej analýzy genómu.

Nová verzia BA.2 je napriek zisteným genetickým odlišnostiam stále klasifikovaná ako variant omikron. Ak by sa potvrdila jej vyššia nákazlivosť či iné odlišné vlastnosti, WHO by ju mohla označiť za variant vyvolávajúci obavy, teda do kategórie, kam patrí aj pôvodný omikron.