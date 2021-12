Nemeckí vedci Hasselmann a List si v Berlíne prevzali Nobelove ceny

Hasselmann získal Nobelovu cenu za fyziku, List za chémiu.

BERLÍN. Nemeckým vedcom Klausovi Hasselmannovi a Benjaminovi Listovi v utorok večer v Berlíne slávnostne odovzdali Nobelove ceny za rok 2021. Hasselmann ju získal za fyziku, List je laureátom tohto prestížneho ocenenia v odbore chémia, informovala agentúra DPA.

Laureátov Nobelových cien za fyziku a chémiu oznámil ešte v októbri výbor švédskej Kráľovskej akadémie vied v Štokholme, avšak v dôsledku koronavírusovej pandémie vedcom odovzdali ocenenia v ich domovskej krajine.

Nobelova cena za chémiu: Benjamin List a David MacMillan

List Nobelovu cenu získal spoločne s Američanom Davidom W.C. MacMillanom za vývoj asymetrickej organokatalýzy. Dvojica vyvinula spôsob, ako vytvárať molekuly prostredníctvom organickej katalýzy.

Katalyzátory napríklad transformujú škodliviny z výfukových plynov na neškodné molekuly. Podobne fungujú aj živé organizmy, pre ktoré plnia úlohu katalyzátorov enzýmy.

Nobelova cena za fyziku: Klaus Hasselmann a Sjukuro Manabe

Hasselmann z Meteorologického inštitútu Maxa Plancka v Hamburgu a americko-japonský vedec Sjukuro Manabe z Princetonskej univerzity zas boli ocenení za fyzikálny model zemskej klímy, ktorý kvantifikuje variabilnosť a spoľahlivo predvída globálne otepľovanie.

Dôležitosť vedy počas pandémie

Pri príležitosti odovzdávania cien do rúk dvojice nemeckých vedcov predsedníčka nemeckého Spolkového snemu (Bundestag) Bärbel Basová zdôraznila dôležitosť vedeckých štúdií, a to najmä vzhľadom na množiace sa konšpiračné teórie v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Mnoho ľudí sa podľa nej totiž nechalo vtiahnuť do iluzórneho sveta plného falošných správ a výmyslov.

"Obaja ste priniesli ľudstvu nové poznatky. Vedomosti, ktoré tak veľmi naliehavo potrebujeme," uviedla v prejave Basová.