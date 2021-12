V Paríži zatkli podozrivého z vraždy novinára Chášukdžího

Muž cestoval údajne pod originálnym pasom vystaveným na svoje meno.

PARÍŽ. Muža podozrivého z účasti na vražde saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího z roku 2018 zatkli v utorok na letisku Charlesa de Gaulla neďaleko Paríža. Informovala o tom rozhlasová stanica RTL, ktorá sa odvolala na nemenované policajné zdroje. Správu priniesla agentúra AFP.

Podozrivý Chálid al-Utajbí bol údajne členom saudskoarabského zásahového komanda, ktoré brutálne zavraždilo novinára.

Podľa RTL policajti muža zatkli v utorok ráno o 9:30 na letisku, odkiaľ plánoval letieť do Rijádu. Podľa agentúry Reuters bol 33-ročný al-Utajbí na zozname osôb hľadaných Interpolom. Cestoval údajne pod originálnym pasom vystaveným na svoje meno.

Džamál Chášukdží bol známym a otvoreným kritikom saudskoarabského vedenia a pravidelne písal pre denník The Washington Post. Zavraždil ho 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule tím agentov vyslaných zo Saudskej Arábie.

Telo novinára sa nikdy nenašlo. Saudská Arábia najprv odmietala, že by išlo o atentát, do ktorého by bola zapletená, neskôr tvrdila, že vraždu vykonali saudskoarabskí agenti, ktorí konali na vlastnú päsť.