Boj o Elyzejský palác? Macron verzus železná lady a krajná pravica

Štyri mesiace pred voľbami Macron vedie.

Článok pokračuje pod video reklamou

PARÍŽ, BRATISLAVA. Mohla to byť kópia scenára z roku 2017. V prvom kole bol na čele kandidát liberálnej časti francúzskej spoločnosti Emmanuel Macron, proti nemu sa v druhom kole postavila tvár krajne pravicového Národného frontu Marine Le Penová.

Macron vtedy podľa očakávania výrazne zvíťazil, získal dve tretiny hlasov. Mnohí voliči totiž považovali radikálnu rétoriku Le Penovej za hrozbu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Francúzsky analytik: Na hranici nie je kríza a už vôbec nie migračná Čítajte

Aprílové prezidentské voľby vo Francúzsku však môžu priniesť aj prekvapenia. Samotná Le Penová sa musí biť o hlasy nacionalistických voličov s radikálnym televíznym komentátorom, pravicoví Republikáni zase vsadili na prvú ženskú kandidátku z ich strany – šéfku parížskeho regiónu Valérie Pécressovú.

Ak by postúpila do druhého kola, môže byť skutočnou hrozbou pre súčasného prezidenta. V druhom kole by mal voči nej menšiu výhodu ako voči radikálnejším kandidátom.

Thatcherová aj Merkelová

Emmanuel Macron bude zrejme v apríli svoj prezidentský post obhajovať, no oficiálne svoju kandidatúru ešte neoznámil. Do Elyzejského paláca by sa pritom rado dostalo viac ako tridsať ďalších kandidátov.

Macron dnes navyše nepatrí medzi najpopulárnejších politikov – s jeho prácou je nespokojných podľa prieskumov až 57 percent Francúzov, 42 percent jeho prácu schvaľuje.