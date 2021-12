Diktatúry si budujú imidž športom. Snaha vymazať tenistku Číne poškodila

Diktatúry míňajú na šport miliardy.

PEKING, BRATISLAVA. Julien Chen sa práve ukladal na spánok, keď sa dozvedel, že jeho obľúbená tenistka Pcheng Šuaj obvinila vplyvného čínskeho politika zo znásilnenia. Priateľ Chenovi povedal, aby si pozrel jej konto na sociálnej sieti. "Je to obrovské," odkázal.

Chen však nenašiel nič. Do vyhľadávača zadal slovo tenis, no ani to mu nenašlo takmer nič, čo by súviselo s Pcheng, jednou z najznámejších čínskych športovkýň.

Čínski cenzori zapracovali naplno, aby vymazali stopy o nej zo siete. Mužom, ktorý si u nej vymohol sex, bol totiž Čang Kao-li, bývalý vicepremiér.

„Z ničoho nič sa z toho stala zakázaná téma,“ citujú Chena New York Times.

Krycie meno tenistka

V čínskej cenzúre nejde o nič neobvyklé. Komunistická strana vybudovala prísny firewall, cez ktorý sa do krajiny nedostávajú najväčšie svetové spravodajské weby alebo google či facebook. Namiesto toho vytvorila vlastné alternatívy, ktoré má pod kontrolou.

V tomto prostredí sa naučili fungovať aj čínski užívatelia sociálnych sietí. Okrem využívania VPN pripojenia, aby sa dostali na zakázané weby, menia v online komunikácii aj používané slová. Nehovoria o Pcheng, ale o „tenistke“.

Tento príklad ukazuje, že v čínskom prostredí môžu zmiznúť aj najznámejšie celebrity, ktoré dovtedy štátotstrana prezentovala ako vzory pre mládež. Nejde len o zmiznutie na internete, ale aj o to fyzické.

Nie vždy sa však podarí človeka vymazať úplne a občas to môže poškodiť aj režimu. A práve to ukazuje aj prípad tenistky.