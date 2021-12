V novozélandskom Aucklande sa po viac ako sto dňoch skončil lockdown

Protipandemické opatrenia sa budú zavádzať v súlade s covidovým semaforom.

WELLINGTON. V Aucklande, najľudnatejšom meste Nového Zélandu, prestáva v piatok platiť posledná veľká časť lockdownu, ktorý trval viac než 100 dní.

V meste sa tak opäť otvoria bary, reštaurácie i fitnescentrá, informovala agentúra AP.

Nový systém na boj s covidom

Nový Zéland sa rozhodol prejsť na nový systém v súvislosti s bojom proti koronavírusovej pandémii. V krajine tak viac nebudú zavádzať lockdown, ale od jej obyvateľov sa bude vyžadovať, aby boli plne zaočkovaní a preukazovali sa covidpasmi, ak chcú mať prístup ku všetkým službám.

Protipandemické opatrenia sa budú tiež po novom zavádzať v súlade s tzv. covidovým semaforom, ktorý jednotlivé oblasti zaraďuje do červených, oranžových či zelených kategórií v závislosti od vývoja epidemickej situácie, pričom sa zohľadňuje najmä to, do akej miery sú v súvislosti s pandémiou zaťažené nemocnice.

Vláda sa rozhodla zaviesť nový systém po tom, ako v krajine dosiahli dostatočnú mieru zaočkovanosti proti koronavírusu. Na Novom Zélande je totiž v súčasnosti plne zaočkovaných 87 percent obyvateľov vo veku 12 a viac rokov, pričom v Aucklande je to až viac než 90 percent.

Platia prísne pravidlá

Po prechode na tento novým semaforový systém sa väčšina krajiny nachádza v oranžovej farbe, v ktorej naďalej platí napríklad povinné nosenie rúšok na niektorých miestach a dodržiavanie odstupov. Auckland i niekoľko ďalších oblastí krajiny sú však červené.

Naďalej tak budú v Aucklande v platnosti niektoré reštriktívne opatrenia — v červených oblastiach sú napríklad hromadné podujatia obmedzené na najviac 100 ľudí. Rovnako tak zostávajú aj uzatvorené hranice Aucklandu so zvyškom krajiny a otvoria sa až v polovici decembra.

Plánované zmeny v súvislosti so zmenou systému neovplyvnil ani nový koronavírusový variant omikron, ktorý doposiaľ nebol na Novom Zélande zaznamenaný.

Krajina však v súvislosti s ním zaviedla v nedeľu zákaz vstupu neobčanom Nového Zélandu, ktorí prichádzajú z deviatich krajín ležiacich na juhu Afriky. Úrady zároveň veria, že sa im ľudí nakazených omikronom podarí vďaka karanténnemu systému odchytiť na hraniach pri vstupe na územie Nového Zélandu.