Pred sídlom OSN sa pohyboval ozbrojený muž

Polícia po niekoľkých hodinách muža zatkla.

NEW YORK. Muža, ktorý vo štvrtok vyvolal rozruch pred sídlom Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku a spôsobil uzavretie budovy, po niekoľkých hodinách vzali do väzby.

Približne o 10:30 miestneho času (16:30 SEČ) spozorovali chlapa vo veku okolo 60 rokov, ako sa prechádza s niečím, čo vyzeralo ako brokovnica. Obavy sa napokon potvrdili. Ako uviedla newyorská polícia, bola to skutočne nabitá zbraň, ktorú si muž držal pod bradou.

Vyjednávači sa zhovárali s mužom v snahe vyriešiť situáciu pokojným spôsobom. Polícia zároveň informovala verejnosť, že občanom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Ľuďom nachádzajúcim sa v budove OSN na Manhattane povedali, aby sa ukryli. Neskôr im dovolili pohybovať sa v rámci komplexu a spriechodnili niekoľko vchodov.

Muž tvrdil, že v taške má nejaké dokumenty, ktoré chce doručiť OSN. Ako uviedol hovorca OSN Stéphane Dujarric, bezpečnostní pracovníci prevzali obsah tašky a akonáhle sa muž vzdal, odovzdali dokumenty polícii. Papiere podľa Dujarrica obsahovali informácie lekárskeho charakteru a nesúviseli s OSN.

Podľa úradov neexistujú žiadne známky o spojení s terorizmom. Meno muža so zbraňou nezverejnili. Uviedli však, že dosiaľ nemal záznam v registri trestov.