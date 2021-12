Štát New York potvrdil päť prípadov nákazy variantom omikron

Celkový počet prípadov nákazy týmto variantom v USA sa tak zvýšil na osem.

NEW YORK. Americký štát New York potvrdil vo štvrtok prvých päť prípadov nákazy koronavírusovým variantom omikron. Celkový počet prípadov nákazy týmto variantom v USA sa tak zvýšil na osem, informovala agentúra AFP.

"Dovoľte mi to ujasniť: Toto nie je dôvod na poplach. Vedeli sme, že tento variant prichádza, a máme nástroje na zastavenie jeho šírenia," uviedla na sociálnej sieti guvernérka štátu New York Kathy Hochulová. Podľa AFP sa takto snažila upokojiť obyvateľov štátu New York, štvrtého najľudnatejšieho v USA.

V Európe potvrdili niekoľko desiatok prípadov nákazy týmto novým variantom, ktorý prvýkrát objavili a sekvenovali v Juhoafrickej republike. Odborníci po celom svete zatiaľ vyhodnocujú riziká spojené s omikronom, ktorý disponuje mimoriadne veľkým počtom mutácií. Svetová zdravotnícka organizácia ho zaradila medzi koronavírusové varianty, ktoré vyvolávajú znepokojenie.