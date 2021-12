Líbyjský súd obnovil Kaddáfího synovi kandidatúru na prezidenta

Voľby sa majú konať 24. decembra.

TRIPOLIS. Líbyjský súd vo štvrtok obnovil kandidatúru Sajfa Isláma Kaddáfího, syna zabitého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího, na prezidenta v blížiacich sa voľbách. Tie sa majú konať 24. decembra. Informovala o tom agentúra AFP.

Zločiny počas povstania

Sajf Islám Kaddáfí podal na súde v juholíbyjskom meste Sabhá odvolanie proti tomu, že volebná komisia minulý mesiac zamietla jeho žiadosť o kandidatúru. Komisia totiž argumentovala článkami volebného zákona, ktoré stanovujú, že kandidáti "nesmú byť odsúdení za hanebný trestný čin" a musia mať čistý register trestov.

Syn zabitého diktátora, ktorého miesto pobytu bolo niekoľko mesiacov držané v tajnosti, prekvapil oznámením, že sa bude uchádzať o prezidentský úrad. A stal sa aj prvým výrazným kandidátom, ktorý sa prihlásil do volieb.

Súd v Tripolise ho odsúdil na smrť za zločiny spáchané počas povstania, ktoré zvrhlo jeho otca. Neskôr mu súperiaca vláda na východe Líbye udelila milosť.

V júli sa po rokoch v ústraní vynoril na verejnosti a denníku The New York Times povedal, že plánuje politický návrat. V zriedkavom interview uviedol, že po desaťročí chaosu chce "obnoviť stratenú jednotu" Líbye. Sajf Islám, ktorého Medzinárodný trestný súd so sídlom v holandskom Haagu hľadá za údajné vojnové zločiny, sa do volieb zaregistroval 14. novembra.

Prezidentské voľby

Medzi najvýraznejšími kandidátmi je aj Chalífa Haftar, vojenský vodca východnej časti krajiny a niektorých oblastí juhu. O prezidentský úrad sa uchádzajú tiež dočasný líbyjský premiér Abdal Hamíd Dubajba, ktorého vládu národnej jednoty podporuje OSN, a tiež bývalý minister vnútra Fathí Bášághá.

Prezidentské voľby sa budú konať v čase, keď sa Líbya snaží po desaťročí násilia obrátiť stránku a začať novú kapitolu. Násilie sa v krajine bohatej na ropu začalo po tom, čo počas povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou (NATO) v roku 2011 bol dlhoročný vodca Kaddáfí zvrhnutý a zabitý.