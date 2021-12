Rýchlosť šírenia omikronu v JAR vyvoláva obavy, nakaziť sa dá aj opakovane

Nakazení nemajú vážne symptómy.

PRETORIA. Juhoafrická republika zaznamenala od pondelka zdvojnásobenie rýchlosti denných prípadov koronavírusu. Zistili aj opakované nákazy novým variantom omikron, čo sa pri predošlých variantoch nedialo.

Podľa Michelle Groomeovej z tamojšieho inštitútu nákazlivých chorôb (NICD) je viditeľný exponenciálny rast infekcií už dva týždne.

"Pôvodne nákaza chránila pred ďalšou nákazou variantom delta, ale to nie je prípad variantu omikron," oznámila dnes na brífingu organizovanom Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) Anne von Gottbergová z juhoafrického centra pre respiračné choroby a meningitídu. Podľa prvých údajov sa u nakazených zatiaľ neobjavujú vážne symptómy covidu-19.

V JAR stúpol prenos koronavírusu o 54 percent

Salam Gueye z afrického úradu WHO oznámil, že jeho pracovisko posiela tím do juhoafrickej provincie Gauteng, kde sa variant omikron šíri najrýchlejšie. Ležia tam veľké mestá ako Pretoria a Johannesburg. Tím WHO má zaistiť sledovanie výskytu prípadov a trasovanie kontaktov.

Ďalší epidemiológovia a laboratórni odborníci vypomáhajú so sekvenovaním vírusu v Botswane, Mozambiku a Namíbii. WHO vyčlenila na najbližšie tri mesiace 12 miliónov dolárov na mimoriadne aktivity v krajinách na juhu Afriky.

Gueye tiež oznámil, že jeho pracovisko pomáha Botswane zaistiť kyslík pre pacientov s covidom-19. Variant omikron bol zistený aj v tejto krajine susediacej s JAR.

Groomeová povedala, že sa nové prípady v JAR šíria exponenciálne už dva týždne. Minulý týždeň sa zvýšil počet denných prírastkov z 300 na 1000, neskôr krajina zaznamenávala denne okolo 3 500 nakazených, v stredu ohlásila za 24 hodín 8 500 prípadov.

"Tá rýchlosť šírenia vyvoláva obavy," povedala Groomeová.

V celej Afrike sa v posledných siedmich dňoch zrýchlil prenos koronavírusu o 54 percent, v Juhoafrickej republike sa podľa WHO dá v najbližších 24 hodinách očakávať až 10-tisíc prípadov.

Omikron sa už rozšíril do dvadsiatich krajín

Podľa NICD tvoril 74 percent vzoriek sekvenovaných v novembri variant omikron, prvý bol vo vzorke odobranej 8. novembra. JAR na nový variant upozornila 25. novembra a odvtedy prípady oznámilo dvadsať krajín, medzi ktorými je aj Česko.

Očkovanie v Afrike nepostupuje dostatočne rýchlo, podľa WHO tam je plne zaočkovaných 7,5 percenta obyvateľov z 1,3 miliardy ľudí. Viac ako 80 percent Afričanov ešte nedostalo prvú dávku vakcíny.

Cieľ stanovený WHO, aby bolo do konca roka v Afrike zaočkovaných 40 percent ľudí, splnilo iba päť afrických štátov, pokiaľ Botswana udrží doterajšie tempo očkovania, bude šiestou krajinou.

"Pomalé očkovanie, trvalé šírenie vírusu a jeho mutácie, to je toxická kombinácia. Variant omikron musí byť výstrahou, že hrozba covidu-19 je reálna. Africké krajiny musia rozšíriť očkovanie a zaistiť lepšiu ochranu obyvateľstva," povedala šéfka afrického pracoviska WHO Matshidiso Moeti.