Izraelský premiér vyzval na odloženie ciest do zahraničia, jeho rodina išla na dovolenku

Naftali Bennett sa dostal pod paľbu kritiky.

JERUZALEM. Izraelský premiér Naftali Bennett sa dostal vo štvrtok pod paľbu kritiky za to, že jeho manželka spoločne s ich deťmi odcestovala do zahraničia len niekoľko dní po tom, čo vyzval spoluobčanov, aby cestovanie do zahraničia pre šírenie nového koronavírusového variantu omikron nateraz odložili.

Ako informovala agentúra AP, Gilat Bennettová so svojimi deťmi v stredu odcestovala na súkromnú dovolenku, čo vyvolalo pobúrenie verejnosti, že premiérova rodina nedodržiava jeho vlastné odporúčania.

Izrael totiž v dôsledku obáv zo šírenia omikronu sprísnil cestovné obmedzenia. V tejto súvislosti sa židovský štát rozhodol zatvoriť svoje hranice pre zahraničných turistov a zakázal cesty do veľkej časti Afriky. Izraelčania však naďalej môžu vycestovať do iných krajín a po príchode musia ísť do karantény.

Izraelčania začali Bennetta na jeho oficiálnych účtoch na sociálnych sieťach kritizovať a spochybňovať jeho vládu. "Pozdravujte rodinu v zahraničí – a my sa tu budeme naďalej trápiť s obmedzeniami," napísala napríklad užívateľka menom Anna Gechtmanová.

Predseda izraelskej vlády v reakcii na to uviedol, že jeho rodina nové cestovné obmedzenia neporušila. Spresnil, že pôvodne mala jeho manželka s deťmi odletieť do krajiny, do ktorej bolo následne Izraelčanom vycestovať zakázané, a preto potom cieľ svojej cesty zmenili.

Bennett sprísnenie reštrikcií oznámil na piatkovej tlačovej konferencii. Obyvateľov Izraela okrem iného varoval pred rezerváciou letných dovoleniek v zahraničí, pretože očakáva, že na zoznam rizikových krajín pribudne viac krajín.