S teroristami sa nerokuje. Americký súd rieši, čo s afganskými miliardami

WASHINGTON, BRATISLAVA. Verdikt amerického súdu spred desiatich rokov sa vtedy zdal skôr symbolickým. Ten rozhodol, že teroristické skupiny a ich lídri zodpovední za útok z 11. septembra 2001 majú zaplatiť pozostalým odškodné vo výške asi sedem miliárd dolárov.

Rozhodnutie je dodnes platné, no nikto reálne neočakával, že al-Káida alebo Taliban zaplatia. Po auguste tohto roka sa však v prípade afganských militantov zmenila situácia. Taliban totiž prebral moc nad krajinou a na americkom území ostali peniaze, ku ktorým sa hlási.

Krátko po tom, ako 15. augusta Taliban ovládol Kábul, totiž americká centrálna banka zmrazila účet afganskej vlády na americkom území. Ide o sedem miliárd dolárov, ktoré zozbierala z medzinárodnej pomoci a ďalších zdrojov, píšu New York Times.

Patria Talibanu alebo Afganistanu?

A tak bude súd rozhodovať o otázke: Ak peniaze patria Talibanu, ako to tvrdí samotné hnutie, nemali by mať žalobcovia – približne 150 rodín obetí 11. septembra - na tieto peniaze v skutočnosti nárok?

Konečné slovo bude mať súd, no do piatka by mala vláda amerického prezidenta Joea Bidena povedať, aký má v tejto otázke postoj. Ide totiž o zmes národno-bezpečnostných, právnych, diplomatických či politických záujmov.

Objavuje sa napríklad jeden zásadný problém – ak by Washington uznal, že peniaze afganskej vlády môže považovať za peniaze Talibanu, neznamenalo by to de facto uznanie vlády militantov nad krajinou?