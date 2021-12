USA sa na množstve plastového odpadu v roku 2016 podieľali 42 miliónmi ton.

WASHINGTON. Spojené štáty sú najväčším prispievateľom čo sa týka množstva plastového odpadu spomedzi všetkých krajín sveta. Vyplýva to z novej správy, ktorá bola v stredu predložená americkej vláde. Informovala o tom agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

USA sa na množstve plastového odpadu v roku 2016 podieľali 42 miliónmi ton, čo je dvakrát viac ako ho vyprodukovala Čína a tiež to predstavuje vyššie množstvo ako mali dovedna všetky členské štáty Európskej únie.

USA pripravujú zákon na ochranu oceánov

Každý Američan ročne vyprodukuje v priemere 130 kilogramov plastového odpadu. Na druhom mieste je Británia s 99 kilogramami na osobu a nasleduje Južná Kórea s 88 kilogramami.

"Úspech zázračného vynálezu plastov z 20. storočia spôsobil zároveň na celom svete záplavu plastovým odpadom, a to zjavne všade, kam sa pozrieme," povedala Margaret Springová, šéfka komisie odborníkov, ktorí túto správu vypracovali na pokyn Kongresu Spojených štátov v rámci zákona na ochranu morí a oceánov.

V správe sa píše, že globálna produkcia plastov stúpla z 20 miliónov ton v roku 1966 na 381 miliónov ton v roku 2015, čo naznačuje 20-násobný nárast za pol storočia.

Za rok pribúda osem miliónov ton odpadu z plastov

Podľa odhadov vznikne na svete ročne osem miliónov ton odpadu z plastov, čo je "ekvivalent toho, že každú minútu do oceánu vysypeme jedno smetiarske auto plastového odpadu", uvádza sa v správe.

Súčasným tempom by množstvo plastového odpadu, ktorý sa dostáva do oceánov, mohlo do roku 2030 ročne dosiahnuť až do 53 miliónov ton, varujú experti. V tejto súvislosti navrhujú viaceré opatrenia na zníženie množstva odpadu z plastov.

Ide napríklad o používanie rýchlejšie rozložiteľných a ľahšie recyklovateľných materiálov, zníženie množstva jednorazových plastov, zlepšenie odpadového hospodárstva vrátane techník na odstraňovanie mikroplastov z odpadových vôd.