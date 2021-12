Niektorí americkí diplomati musia odísť z Ruska do konca januára

Putin vyzval USA, aby stiahli niekoľko diplomatických obmedzení.

MOSKVA. Rusko v stredu upozornilo, že do konca januára bude musieť z krajiny odísť niekoľko amerických diplomatov.

Hovorkyňa ruského rezortu zahraničia Maria Zacharovová informovala, že z Ruska budú musieť do 31. januára odísť zamestnanci americkej diplomatickej misie, ktorí tam strávili viac ako tri roky.

Rusko a USA si vzájomne vyhostili diplomatov

Ruská požiadavka podľa nej odzrkadľuje americké kroky, po ktorých bude musieť zo Spojených štátov odísť 55 ruských diplomatov.

„Americkú požiadavku vnímame ako vyhostenie a odpovieme rovnako,“ vyjadrila sa Zacharovová.

Ruský veľvyslanec vo Washingtone Anatolij Antonov minulý týždeň povedal, že do 30. januára bude musieť odísť 27 ruských diplomatov a o polroka neskôr podobný počet.

Argument amerického ministerstva zahraničia, že ruskí diplomati musia odísť, pretože im vyprší platnosť víz, odmietol s tvrdením, že odmietnutie Washingtonu obnoviť im víza sa v podstate rovná vyhosteniu diplomatov.

Zároveň vyzval USA, aby stiahli niekoľko vzájomných diplomatických obmedzení a vrátili sa k bežnej činnosti ich misií.

Námestník ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov označil kroky Washingtonu za efektívne „ničenie diplomatických misií“.

„Idú bezhlavo, pokračujú v pokusoch vyvíjať tlak. Ten jazyk ultimát, ktorý Američania používajú aj v iných sférach našich vzťahov, je pre nás neprijateľný. Budeme odpovedať rovnako,“ povedal.

Rusko a USA si počas uplynulých rokov niekoľkokrát vzájomne vyhostili diplomatov a prijali kroky obmedzujúce aktivity ich diplomatických misií, zatiaľ čo sa vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom zhoršovali.

Medzi takýmito opatreniami je napríklad ruský zákaz zamestnávania obyvateľov Ruska americkou ambasádou.

Veľvyslanectvo muselo preto znížiť počet svojich konzulárnych zamestnancov o 75 percent a obmedziť väčšinu služieb pre občanov USA, ako aj vybavovanie neprisťahovaleckých víz pre nediplomatické cesty.

Putin varoval NATO pred rozmiestňovaním vojakov

Moskva bude žiadať od Západu záruky, ktoré by vylúčili ďalšie rozširovania NATO a rozmiestňovanie jeho zbraní v blízkosti ruských hraníc.

Rusko sa bude usilovať o „silné, spoľahlivé a dlhodobé záruky svojej bezpečnosti“, povedal Putin v prejave na ceremónii v Kremli, kde prijal poverovacie listiny zahraničných veľvyslancov,

„V dialógu so Spojenými štátmi a ich spojencami budeme trvať na vypracovaní konkrétnych dohôd, ktoré by vylúčili akýkoľvek ďalší posun NATO smerom na východ a rozmiestnenie zbraňových systémov, ktoré nás ohrozujú v tesnej blízkosti ruského územia,“ povedal Putin.

Rusko podľa neho ponúka Západu účasť na podrobných rozhovoroch o tejto otázke. Moskva bude potrebovať „právne záruky svojej bezpečnosti“, dodal Putin a poznamenal, že takéto dohody by mali zohľadniť záujmy všetkých krajín.

Putinovo vyhlásenie prišlo deň po tom, ako dôrazne varoval NATO pred rozmiestňovaním svojich vojakov a zbraní na Ukrajine s tým, že pre Rusko to predstavuje červenú čiaru a vyvolalo by to silnú reakciu.

Napätie v posledných týždňoch stúpa v súvislosti s posilňovaním ruských vojsk v blízkosti Ukrajiny. To znepokojuje ukrajinských a západných predstaviteľov, podľa ktorých to môže signalizovať zámer Moskvy napadnúť svojho bývalého sovietskeho suseda.

Ministri zahraničných vecí NATO v utorok Rusko varovali, že akýkoľvek pokus o ďalšiu destabilizáciu Ukrajiny by bol chybou, za ktorú by Moskva draho zaplatila. Kremeľ trvá na tom, že takéto plány nemá.

Ukrajinu a jej západných podporovateľov obviňuje, že svojimi tvrdeniami sa snažia zakryť vlastné agresívne zámery.

Rusko v roku 2014 anketovalo ukrajinský polostrov Krym a podporuje tiež separatistov na východe krajiny. Opakovane pritom odmieta, že by na východe Ukrajiny malo svojich vojakov.