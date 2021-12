Trikrát ľudnatejšie Holandsko hlási menej obetí ako Slovensko. V krajine sa šíri omikron

V Holandsku výskyt omikronu potvrdili aj dve vzorky vyhodnotené medzi 19. a 23. novembrom.

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Od piatej hodiny popoludní do piatej ráno sa Holandsko uzatvára. Od 13. novembra v krajine platí čiastočný lockdown, ktorý tamojšia vláda uplynulú nedeľu ešte sprísnila.

Vo vymedzenom čase tak zostávajú zatvorené nielen prevádzky, ale aj všetky obchody, ktoré nepredávajú nevyhnutný tovar.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zaočkované Holandsko sa búrilo

V krajine, kde sú tri štvrtiny populácie po kompletnom očkovaní, plošné obmedzenie od začiatku vyvoláva nevôľu.

Protesty v Rotterdame aj v Haagu sa v tretí novembrový víkend zvrhli do násilností, keď demonštranti podpaľovali autá aj bicykle.

Holanďania demonštrujú aj naďalej, k podobným násilnostiam a zrážkam s políciou však už nedochádza.

Vláda k prísnejším opatreniam prikročila pre zvyšujúcu sa rýchlosť, s akou sa nákaza v 17,5-miliónovom Holandsku šíri. Denne pribúda približne 20-tisíc nových prípadov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prečo vírus stále mutuje a budú stačiť už vyvinuté vakcíny? Otázky a odpovede o omikrone Čítajte

Trikrát ľudnatejšie, hlási menej obetí ako Slovensko

Počet obetí sa však vďaka vysokej zaočkovanosti drží pomerne nízko. Za uplynulý týždeň covidu v Holandsku podľahlo 368 ľudí.

Na porovnanie, na Slovensku, ktoré má trikrát menej obyvateľov, za posledný týždeň covidu podľahlo 433 pacientov. Na Slovensku je kompletne zaočkovaných 43 percent populácie.

Holandský lockdown by mal trvať tri týždne, no aktuálne krajina vyhodnocuje riziká, ktoré so sebou môže priniesť nový variant omikron, ktorý sa podarilo identifikovať v novembri.

V štátoch južnej Afriky omikron rýchlo vytláča variant delta, ktorý bol doteraz najinfekčnejším. Vedci sa však obávajú, že variant omikron s výrazne vyšším počtom mutácií sa bude šíriť ešte rýchlejšie ako delta.

Najnovšie zistenia navyše ukazujú, že omikron sa v Holandsku vyskytol ešte skôr, než o ňom Juhoafrická republika prvýkrát informovala zvyšok sveta.