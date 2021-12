Dom z detstva ex-Beatla Georgea Harrisona vydražili za 171-tisíc libier

V dome sú zachované niektoré pôvodné prvky.

LIVERPOOL. Dom, v ktorom strávil časť svojho detstva George Harrison, člen skupiny The Beatles, sa predal v dražbe za 171-tisíc libier (200-tisíc eur). Informovala o tom v stredu stanica BBC.

Budúci gitarista tohto kvarteta sa s rodičmi presťahoval na túto adresu 25 Upton Green v liverpoolskej štvrti Speke v roku 1949, keď mal šesť rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Harrison neskôr v tomto dome nacvičoval s Johnom Lennonom a Paulom McCartneym v rámci skupiny The Quarrymen. Rodina dom opustila v roku 1962 - ešte predtým, ako sa členovia The Beatles preslávili na svetovej scéne, píše BBC.

Dom zakúpil na dražbe usporiadanej aukčným domom Omega Auctions americký fanúšik skupiny. Podľa dražiteľa to kupca považuje za "dobrú investíciu".

V dome sú zachované niektoré pôvodné prvky vrátane vane, umývadla a dverí.

Harrison bol najmladší zo štyroch detí. Pred presťahovaním sa na 25 Upton Green žil so svojimi rodičmi Haroldom a Louise v malom dome v radovej zástavbe na adrese 12 Arnold Grove v liverpoolskej štvrti Wavertree.

Dom v Speke bol naposledy na trhu pred siedmimi rokmi, keď ho kúpil fanúšik The Beatles za 156-tisíc libier (183-tisíc eur).

George Harrison zomrel 29. novembra 2001 vo veku 58 rokov na rakovinové ochorenie. Tvorbu skupiny The Beatles autorsky obohatil o skladby ako While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun, Something či Taxman.