Počet obetí pandémie v Nemecku je najväčší za posledých deväť mesiacov

Množstvo úmrtí stúplo na 101 790.

BERLÍN. Nemecko zaznamenalo v stredu najvyšší počet úmrtí súvisiacich s koronavírusom od polovice februára. Informovala o tom agentúra DPA.

Predstavitelia nemocníc upozornili, že krajina môže mať do Vianoc na jednotkách intenzívnej starostlivosti až šesťtisíc pacientov, čo je vyšší počet než na vrchole pandémie počas minuloročnej zimy.

67 186 nových prípadov

Inštitút Roberta Kocha v stredu v Nemecku zaznamenal 67 186 nových prípadov nákazy koronavírusom – o 302 viac než minulý týždeň.

Úmrtí pribudlo 446, čo je najviac za jeden deň od 18. februára tohto roka. Celkový počet úmrtí súvisiacich s pandémiou koronavírusu tak v Nemecku stúpol na 101 790.

Sedemdňová incidencia, počet prípadov nákazy na 100-tisíc obyvateľov, napriek tomu už druhý deň po sebe klesla na 442,9.

Nemecká spolková vláda i krajinské vlády sa v utorok dohodli, že prijmú opatrenia na boj proti štvrtej vlne Covid-19 vrátane zintenzívnenia očkovacej kampane a

obmedzenia kontaktu najmä s nezaočkovanými ľuďmi.

Opatrenia už do Vianoc nezavážia

Prezident asociácie pre urgentnú a intenzívnu medicínu Gernot Marx varoval, že do Vianoc by mohla mať krajina na jednotkách intenzívnej starostlivosti šesťtisíc ľudí bez ohľadu na to, aké opatrenia teraz politici prijmú.

Počet je porovnateľný s 5745 pacientmi s koronavírusom na jednotkách intenzívnej starostlivosti k 3. januáru, píše DPA. Nemecko má navyše v súčasnosti menej dostupných lôžok pre pacientov v dôsledku nedostatku ošetrovateľského personálu.

"Situácia je skutočne čoraz napätejšia," povedal Marx pre televíziu ZDF a vyzval vládu, aby zvážila dočasné uzamknutie. "Musíme zachrániť kliniky pred kolapsom," upozornil.

Štyria ľudia na juhu Nemecka mali pozitívny test na variant omikron, aj keď boli plne zaočkovaní proti koronavírusu, uviedol úrad verejného zdravotníctva v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.

Traja z nakazených sa vrátili zo služobnej cesty v Juhoafrickej republike (JAR) 26. novembra a 27. novembra a štvrtá osoba je rodinným príslušníkom jedného z navrátilcov. Všetci štyria vykazovali mierne symptómy, píše DPA.