Námorníci pri Jamajke natočili vzácnu bielu veľrybu

KINGSTON. Posádka holandskej obchodnej lode natočila blízko Jamajky zábery, na ktorých je vidieť vzácnu bielu veľrybu.

Netypicky sfarbeného vorvaňa obrovského, ktorého vo svojom románe zvečnil americký spisovateľ Herman Melville, sa prírodovedcom podarilo spozorovať za posledné dve desiatky rokov len párkrát, napísal denník The Guardian.

Vorvane bývajú spravidla šedé, čierne alebo hnedé. "Úplne bieleho vorvaňa som nevidel nikdy. Videl som ale jedincov, ktoré boli biele len sčasti, napríklad mali biele škvrny v oblasti brucha," povedal denníku morský biológ Hal Whitehead, ktorý sa na výskum vorvaňov špecializuje.

Naposledy bol biely vorvaň videný v roku 2015 v blízkosti Sardínie. V Austrálii v 90. rokoch získal slávu biely jedinec iného druhu veľrýb - keporkaka.

Biela veľryba nemusí byť nutne albín, môže ísť o zviera, ktoré trpí leucizmom, teda zníženou pigmentáciou. Ak by veľryba pozorovaná pri Jamajke bola albín, poznalo by sa to podľa ružových očí. Zábery ale boli natočené z takej diaľky, že oči vidieť nie sú.