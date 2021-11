WHO neodporúča seniorom pre šírenie omikronu cestovať

Čoraz väčší počet krajín zavádza cestovné obmedzenia.

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok vyhlásila, že zatiaľ čo plošné zákazy cestovania nezabránia šíreniu novoobjaveného koronavírusového variantu omikron, najzraniteľnejšie skupiny ľudí, vrátane seniorov nad 60 rokov, by dočasne nemali cestovať do zahraničia.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Osobám, ktoré sa necítia dobre, alebo ktorým hrozí, že sa u nich vyvinie ťažký priebeh ochorenia a zomrú, vrátane ľudí vo veku 60 rokov alebo starších či tých, ktorí majú pridružené ochorenia (napr. srdcové choroby, rakovinu a cukrovku), by sa malo odporučiť, aby cestovanie do zahraničia nateraz odložili," uviedla WHO.

WHO eviduje, že čoraz väčší počet krajín zavádza cestovné obmedzenia vrátane dočasného zákazu príchodov z krajín, kde sa tento variant už objavil. Podľa WHO zaviedlo do nedele takéto obmedzenia už približne 56 krajín v snahe oddialiť tak, aby bol na ich územie zavlečený nový koronavírusový variant.

"Očakáva sa, že variant omikron bude detegovaný v čoraz väčšom počte krajín, keďže ich úrady zintenzívnia svoje aktivity v oblasti sekvenovania a monitorovania šírenia nového variantu," uvádza sa v správe WHO. Podľa WHO však plošné zákazy cestovania "môžu odradiť niektoré krajiny od hlásenia a zdieľania epidemiologických dát či údajov týkajúcich sa sekvenovania".

WHO vo svojom najnovšom usmernení zopakovala odporúčanie, aby krajiny pri implementácii cestovných obmedzení uplatňovali "prístup založený na dôkazoch a rizikách".

Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z JAR. Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, ako aj v Hongkongu, Izraeli a mnohých európskych krajinách. Viaceré štáty v súčasnosti prijímajú v súvislosti s ním obmedzenia vrátane rušenia leteckých spojení z krajín južnej Afriky.