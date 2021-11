Stoltenberg odmieta návrh na vylučovanie krajín z NATO

Vzťahy medzi niektorými členmi aliancie 30 krajín sú napäté.

RIGA. Existuje iba malá šanca, že Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) niekedy zavedie systém, ktorý by jej umožnil zbavovať sa svojich členov.

Vyhlásil to v utorok generálny tajomník obrannej aliancie Jens Stoltenberg, ktorý povedal, že neodporučí, aby bol takýto mechanizmus začlenený do jej zakladajúcej zmluvy.

Právo veta

Takáto zmena by i tak neprešla, keďže by si to vyžadovalo konsenzus, ktorý fakticky dáva každej členskej krajine právo veta, povedal Stoltenberg pred dvojdňovým zasadnutím ministrov zahraničných vecí NATO v lotyšskej Rige.

Vzťahy medzi niektorými členmi aliancie 30 krajín sú napäté. Turecko rozhnevalo niekoľkých partnerov nákupom raketových systémov ruskej výroby a prieskumom ložísk ropy a zemného plynu vo vodách Stredozemného mora, o ktoré sa sporí s Gréckom.

Výčitky od Macrona

Vlani sa turecké vojnové lode dostali do konfliktu s plavidlami, ktoré dohliadali na dodržiavanie zbrojného embarga OSN voči Sýrii.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2019 vyhlásil, že aliancia v dôsledku nedostatočného amerického vodcovstva trpí „mozgovou smrťou“.

Sťažoval sa aj na rozhodnutia administratívy bývalého prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť americké jednotky zo Sýrie bez konzultácií so spojencami.

Po tom, čo americko-britská obranná dohoda s Austráliou tento rok zmarila mnohomiliardový kontrakt na nákup francúzskych ponoriek, Macron zase požadoval revíziu spôsobu politického fungovania NATO.

Nie je tiež jasné, ako sa aliancia vyrovná s autoritárskymi spôsobmi niektorých svojich členov, alebo ako zvládne problémy s bojkotovaním akcií NATO, keď napríklad Maďarsko v spore o práva maďarskej menšiny na Ukrajine zablokovalo rokovania na vysokej úrovni s Kyjevom.

Stoltenberg vidí priestor na diskusie

Stoltenberg tvrdí, že vyháňanie členov nie je riešením. „Myslím si, že je lepšie použiť NATO ako platformu, teda na otvorené a úprimné diskusie, keď máme obavy, či všetci naši spojenci spĺňajú demokratické štandardy,“ povedal.

„Pokiaľ by tieto krajiny boli vylúčené, potom by táto platforma prestala existovať. Takže si myslím, že je lepšie udržať NATO so všetkými členmi,“ uzavrel Stoltenberg.