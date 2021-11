Budúci nemecký kancelár Scholz podporil povinné očkovanie proti covidu

Líder sociálnych demokratov by všeobecnú očkovaciu povinnosť chcel presadiť do konca februára.

BERLÍN. Nastávajúci nemecký kancelár Olaf Scholz zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) podporuje povinné očkovanie proti novému koronavírusu.

Informovali o tom magazín Der Spiegel či agentúra Reuters, pričom sa odvolávali na vyjadrenia nemenovaných účastníkov utorkových rokovaní nemeckej vlády a 16 spolkových krajín.

Scholz podľa týchto zdrojov apeloval na rozsiahlu iniciatívu naprieč jednotlivými frakciami v Spolkovom sneme (Bundestagu), pričom všeobecnú očkovaciu povinnosť by chcel presadiť do konca februára.

Je dôležité, "aby sme zaviedli všeobecnú očkovaciu povinnosť", citoval jeho slová magazín Der Spiegel. "Aby som to povedal celkom jasne, ako poslanec za to v každom prípade zahlasujem," uviedol.

S povinnou vakcináciou proti covidu by sa v Nemecku malo začať podľa Scholza "po tom, čo už každý (obyvateľ) mal reálnu šancu dať sa zaočkovať oboma dávkami".

"To sa nám musí podariť do konca februára," poznamenal s tým, že dolná komora nemeckého parlamentu by mohla v tejto veci rýchlo začať rokovať a prijať potrebné rozhodnutia.