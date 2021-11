Putin vyzval na celosvetové uznávanie vakcín a Covid pasov

Ruský prezident si myslí, že efektívne bojovať proti pandémii sa dá len koordinovane a globálne.

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin vyzval v utorok štáty na celom svete na vzájomné uznávanie si vakcín proti covidu a očkovacích certifikátov s cieľom pomôcť tak v boji proti pandémii vyvolanej šírením koronavírusu SARS-CoV-2.

S takouto výzvou prišiel ruský prezident v čase, keď vo svete narastajú obavy z rýchlo sa šíriaceho koronavírusového variantu omikron.

Koordinácia na celosvetovej úrovni

Podľa agentúry TASS označil Putin vzájomné uznávanie si vakcín a očkovacích certifikátov za dôležité opatrenie v boji proti pandémii. Vo svojom vyhlásení pritom zdôraznil, že "efektívne bojovať (proti pandémii) sa dá len koordináciou akcií celého svetového spoločenstva".

Vysvetlil, že má na mysli práve vzájomné uznávanie si vakcín a očkovacích preukazov, dostupnosť očkovania pre všetky regióny sveta a spoločnú prácu na nových liekoch proti covidu.

Vláda pripraví akčný plán

Putin vyjadril presvedčenie, že pochopenie spoločnej zodpovednosti, najmä zo strany lídrov popredných svetových krajín, sa stane "základom pre aktívnejšiu spoločnú akciu".

Vo svojom prejave na plenárnom zasadnutí ruského investičného fóra informoval, že ruská vláda by mala do týždňa pripraviť aktualizovaný akčný plán v súvislosti s omikronom - novým variantom koronavírusu SARS-CoV-2, a to aj "s prihliadnutím na globálny, cezhraničný charakter nákazy".

"V najbližších týždňoch sa ukáže, aké vážne sú dôsledky nového variantu. Je však úplne jasné, že musíme byť pripravení na akúkoľvek zmenu vírusu," zdôraznil Putin.

Rusko neschválilo žiadne zahraničné vakcíny

Rusko bolo v auguste roku 2020 prvou krajinou, ktorá zaregistrovala vakcínu proti covidu. Išlo o vakcínu Sputnik V, ktorá odvtedy bola schválená na použitie v desiatkach krajín, avšak Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ani Európska agentúra pre lieky (EMA) ju neodobrili.

Agentúra AFP pripomenula, že časť odborníkov vyjadrila obavy v súvislosti so zrýchleným procesom vývoja tejto očkovacej látky a schvaľovania po tom, čo ruské úrady zaregistrovali Sputnik V pred rozsiahlymi klinickými skúškami.

Odvtedy bol však Sputnik V vyhlásený v článku v poprednom lekárskom časopise The Lancet za bezpečnú a na viac ako na 90 percent účinnú vakcínu.

AFP dodala, že Rusko na použitie na svojom území neschválilo žiadne vakcíny vyrobené v zahraničí.

Medzičasom vo svete rastú obavy, že existujúce vakcíny nebudú schopné odraziť zmutovaný koronavírusový variant omikron.

Americká farmaceutická spoločnosť Moderna v týchto dňoch informovala, že vyvíja posilňujúcu dávku svojej očkovacej látky cielenú práve proti tomuto variantu.

Ruský fond priamych investícií, ktorý podporil vývoj Sputniku V v Gamalejovom štátnom vedeckom inštitúte, minulý štvrtok uviedol, že spomínané vedecké centrum už tiež začalo s vývojom tzv. boostera proti variantu omikron.