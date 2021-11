Iracký džihádista dostal v Nemecku doživotie za genocídu voči jezídom

Ide o prvý verdikt súdu na svete, ktorý zločiny označili za genocídu.

FRANKFURT NAD MOHANOM. Doživotný trest udelil v utorok súd v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom Iračanovi, ktorý sa pripojil k džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) s cieľom páchať genocídu na menšine jezídov.

Ide o prvý verdikt súdu na svete, v ktorom sa tieto zločiny označili za genocídu, informovala agentúra AFP.

Činov sa dopúšťal od roku 2013

Dvadsaťdeväťročného muža uznali za vinného z genocídy, zo zločinov proti ľudskosti s výsledkom smrti, z vojnových zločinov, z napomáhania a navádzania k vojnovým zločinom a z ublíženia na tele s výsledkom smrti.

Týchto všetkých kriminálnych činov sa podľa súdu dopúšťal od roku 2013, keď sa pripojil k Islamskému štátu v roku 2013.

Utorkové pojednávanie bolo prerušené po tom, čo obžalovaný počas čítania rozsudku v súdnej sieni omdlel, píše AFP.

Jezídi, kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina pochádzajúca zo severného Iraku, boli roky prenasledovaní militantmi z IS, ktorí zabili stovky ich mužov, znásilňovali ženy a deti násilím regrutovali do radov svojich bojovníkov.

Osobitní vyšetrovatelia Organizácie Spojených národov v máji uviedli, že zozbierali "jasné a presvedčivé dôkazy" o genocíde zo strany IS proti jezídom.

Kúpili si otrokyne

Prokuratúra uviedla, že obžalovaný Taha Džumajlí a jeho teraz už exmanželka – nemecká občianska Jennifer Wenischová – si v roku 2015, keď žili v severoirackom meste Mósul, "kúpili" do domácnosti ako "otrokyne" jednu jezídku a jej dieťa. Mósul bol v tom čas okupovaný Islamským štátom.

Neskôr sa presťahovali do mesta Fallúdža, kde Džumajlí podľa obžaloby reťazou priviazal v 50-stupňovej horúčave päťročné dievča zvonka k oknu. Mal to byť trest za to, že sa pomočilo v posteli. Dieťa následne zomrelo od smädu, píše AFP.

Wenishovú v októbri v separátnom procese odsúdili na desaťročné väzenie za "zločiny proti ľudskosti formou zotročovania" a napomáhanie a navádzanie k zabitiu dievčaťa tým, že jej neposkytla pomoc.

Matka dievčaťa o utrpení svojho dieťaťa vypovedala na pojednávaniach v Mníchove i vo Frankfurte. Takisto vypovedala o tom, že po vpáde do ich dediny na severozápade Iraku v auguste 2014 bola opakovane znásilnená džihádistami z Islamského štát.

Matku dievčaťa na súde zastupoval tím vrátane londýnskej ľudskoprávnej obhajkyne Amal Clooneyovej, ktorá spolu s laureátkou Nobelovej ceny za mier z roku 2018 Nádijou Murádovou stojí na čele kampane, aby boli zločiny IS voči jezídom uznané za genocídu.

Nemecko, kde žije rozsiahla jezídska komunita, je jednou z mála krajín, ktoré v súvislosti s týmito zločinmi podniklo právne kroky, pripomína AFP.