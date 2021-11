Poľský premiér varuje pred destabilizáciou z Ruska

Zvesti o odchode Poľska z eurobloku sú podľa Morawieckeho prehnané.

VARŠAVA. Spojenci v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) by sa podľa poľského premiéra mali „zobudiť“ voči ruským pokusom o destabilizáciu regiónu.

Mateusz Morawiecki sa pre britskú BBC vyjadril, že nedávne udalosti ukazujú ako sa Kremeľ so spojencami snaží „zmeniť geopolitický systém“ a rozpoltiť Európsku úniu. Spomenul pritom zoskupenie ruských vojakov pri Ukrajine, rastúce ceny zemného plynu a krízu na poľsko-bieloruskej hranici.

„Napríklad na Ukrajine by sa mohli stať zlé veci alebo by mohol vzniknúť obrovský migračný problém pre celú Európu,“ upozornil Morawiecki s tým, že zatiaľ nie je neskoro konať, ale o pár mesiacov už by mohlo byť.

Bezprostredným páchateľom za krízou v pohraničí s Bieloruskom je podľa poľského premiéra tamojší prezident Alexander Lukašenko.

Má však „svojho sponzora, má svojho šéfa“ v Kremli, povedal odkazujúc na ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Všetky kúsky skladačky dohromady predstavujú nie veľmi dobrý obraz,“ skonštatoval Morawiecki.

Poľský premiér sa tiež pre BBC vyjadril na margo súčasného vzťahu Poľska s EÚ. Zvesti o odchode Poľska z eurobloku, ktorý si vyslúžil prezývku polexit, sú podľa neho prehnané.

Tiež poprel tvrdenia, že poľská vláda svojím zaobchádzaním s migrantmi, obmedzením interrupcií a súdnymi reformami porušuje zákony EÚ. Poľsko je podľa neho členský štát, ktorý sa riadi „zdravým rozumom“.

Ruská propaganda sa „usiluje vyvinúť na Európsku úniu enormný tlak, aby sa rozpadla, a všetkých nás rozdeliť“, uzavrel Morawiecki.