Dobré ráno: Omikron mieša karty. Len ešte nevieme, ako veľmi

Ruší lety, ľudí uzatvára v karanténach, a zatvára dokonca aj hranice, napríklad Japonsko zakázalo vstup do krajiny všetkým cestujúcim zo zahraničia.

V Európe sa už tiež podarilo zachytiť niekoľko prípadov a aj odborníci zo Slovenska hovoria, že jeho odhalenie u nás je len otázkou času.

Omikron, šíriaci sa z juhu Afriky je nový variant koronavírusu, ktorý svojimi početnými mutáciami vzbudzuje mnohé obavy.

Čo o ňom zatiaľ vieme, ako sa podpisuje pod štatistiky a kedy budeme vedieť, či nás proti nemu chránia vakcíny?

Nikola Šuliková Bajánová sa pýta Denisy Koleničovej z oddelenia Primár.

Krátky prehľad správ

Americko-nemecké konzorcium Pfizer/BioNTech aj vývojári ruskej vakcíny Sputnik V v pondelok oznámili, že začali pracovať na nových verziách svojich očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré by boli účinné aj voči novému variantu omikron. Použili by sa v prípade, že by doterajšie očkovacie látky dostatočne nezaberali. Vývoj posilňujúcej dávky vakcíny ešte minulý týždeň oznámila Moderna.

Od stredy sa bude povinná karanténa týkať všetkých, čo za posledných 14 dní navštívili rizikové krajiny bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19. Karanténu doma alebo v ubytovacom zariadení, budú musieť podstúpiť tí, čo navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely. Vyhlášku vydal Úrad verejného zdravotníctva.

Český prezident Miloš Zeman podporil pri rokovaniach Vyšehradskej štvorky povinné očkovanie proti koronavírusu. Všetci politici sa podľa neho boja povedať, že jediným riešením je povinné očkovanie, pretože by tým stratili hlasy. Ako dodal, on si to dovoliť môže, pretože po desiatich rokoch končí vo funkcii prezidenta. Zeman je zaočkovaný tromi dávkami. Momentálne je v izolácii, pretože mal pozitívny test na ochorenie Covid-19.

Košická Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura za ostatný mesiac prijala dvoch pacientov intoxikovaných ivermektínom, pri oboch zaznamenali viac ako tisícnásobné prekročenie koncentrácie tohto lieku v krvi. Jednému pacientovi ide o život. Lekári zdôrazňujú, že ivermektín nie je liekom na covid-19 a jeho užívanie neodporúčajú.

Bez vakcíny je približne každý tretí slovenský policajt. Aktuálny podiel zaočkovanosti je asi 64 percent, čo denníku SME potvrdilo policajné prezídium. Ešte slabšie je na tom s očkovaním armáda, v ktorej bolo v polovici novembra vakcinovaných asi 55 percent príslušníkov.

Novela infozákona by v budúcom roku mala priniesť zmeny vo zverejňovaní informácií pri štátnych firmách – po novom by mali zmluvy zverejňovať aj ony. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ďalej navrhuje, aby sa povinne zverejňovali aj prílohy a dodatky k zmluvám, či štúdie analytických materiálov za verejné zdroje. Legislatíva je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

