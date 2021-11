Holandsko potvrdilo 13 prípadov omikronu, infikovaní prileteli z JAR

Patria do skupiny 61 cestujúcich, ktorých pozitívne testovali po prílete do Amsterdamu.

HAAG. Holandsko potvrdilo 13 prípadov infekcie novým variantom koronavírusu omikron. Dva prípady nákazy v nedeľu zistila aj Austrália.

Obe krajiny omikron odhalili u ľudí, ktorí pricestovali z juhu afrického kontinentu.

Holandský úrad verejného zdravotníctva uviedol, že doteraz variant omikron zistili u 13 ľudí, ktorí do krajiny pricestovali leteckou dopravou z Juhoafrickej republiky.

Títo ľudia patria do skupiny 61 cestujúcich, ktorí mali pozitívne výsledky testov na koronavírus v piatok po prílete na letisko Schiphol v Amsterdame. Okamžite ich dali izolácie, väčšinu do neďalekého hotela, a robí sa sekvenovanie.

Austrálske úrady uviedli, že variant omikron odhalili u dvoch cestujúcich, ktorí prišli do Sydney z Afriky.

Hoci o novom variante je toho potrebné veľa zistiť, výskumníci majú obavy, že by ľahšie mohol obchádzať odolnosť poskytovanú vakcináciou a mohlo by to znamenať, že pandémia potrvá dlhšie, ako sa predpokladalo.