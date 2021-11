Z Minska odletelo do Iraku ďalšie lietadlo s migrantmi

Z Bieloruska letecky previezli do vlasti ďalších vyše štyristo Iračanov.

VARŠAVA. Do Bagdadu sa v piatok z Minsku vrátila ďalšia skupina Iračanov, ktorí celé týždne táborili na pri bieloruských hraniciach s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať sa do Európskej únie.

Uviedol to v sobotu šéf poľského úradu pre národnú bezpečnosť Stanislaw Žaryn, informuje agentúra PAP.

Článok pokračuje pod video reklamou

"V piatok odletelo z Minska do Iraku ďalšie lietadlo s migrantmi. Tentokrát bolo na jeho palube vyše 400 ľudí," povedal.

Do Iraku a Sýrie sa podľa Žaryna už takto vrátilo vyše 1500 ľudí, pričom Bagdad plánuje ďalšie repatriačně lety. Žaryn spresnil, že významný počet migrantov repatriovaných do Iraku tvoria Kurdi.

Bagdad v piatok oznámil, že v nadchádzajúcich dňoch chystá dva lety: piatkový, ktorým sa do Iraku malo vrátiť 431 ľudí, a sobotný pre 430 ľudí. Prvé lietadlo s vyše 431 Iračanmi odletelo z Minska do Bagdadu (s medzipristátím v severoirackom meste Arbíl) 18. novembra.

Žaryn napriek takýmto letom vyjadril presvedčenie, že Bielorusko stále vedie "operáciu" proti Poľsku a plánuje v nej pokračovať aj v budúcnosti, pričom ciele tejto operácie sú "súčasťou strategických krokov Ruska proti NATO".

"Vracajú sa najmä (irackí) Kurdi, ale stále je tam dosť ľudí z Jemenu, pričom týchto zvyšných ľudí priviedli cez Moskvu," uviedol. Žaryn ešte v piatok informoval, že v Bielorusku sa sále nachádza viac ako 10.000 migrantov, ktorých tamojšie úrady do krajiny priviedli v ostatných mesiacoch a ktorí dúfajú, že sa dostanú do EÚ.

Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy vysiela migrantov na hranice zmienených krajín zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.

Poľsko na prílev migrantov zareagovalo vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, zavedením výnimočného stavu, ako aj rýchlym stavaním plotu z ostnatého drôtu. Avizovalo tiež, že v decembri chce začať na hraniciach stavať múr, pričom jeho stavbu plánuje dokončiť v prvej polovici budúceho roku.

Poľská pohraničná stráž v sobotu informovala, že v piatok zabránila vo vstupe na svoje územie ďalšej skupine približne 100 migrantov, ktorí sa pokúsili do Poľska dostať cez plot pri pohraničnej obci Bialowieža.