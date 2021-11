PCR testy sú schopné zachytiť aj nový koronavírusový variant omikron

Svetová zdravotnícka organizácia ľuďom opätovne odporučila, aby prijali opatrenia na zníženie rizika ochorenia COVID-19.

ŽENEVA. Momentálne používané PCR testy dokážu zistiť prítomnosť nového variantu koronavírusu B.1.1.529, pomenovaného omikron, informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Nový variant objavili vedci v Juhoafrickej republike v utorok vo vzorkách zo 14. až 16. novembra. V stredu experti sekvenovali ďalšie genómy a informovali tamojšiu vládu, že sú znepokojení svojimi zisteniami.

Článok pokračuje pod video reklamou

Variant B.1.1.529 má podľa juhoafrického bioinformatika Tulia de Oliveiru "veľmi nezvyčajnú konšteláciu mutácií". Len na samotnom tzv. spike proteíne ich má viac ako 30. Na receptore ACE2 – teda proteíne, ktorý pomáha vytvárať vstupný bod pre koronavírus na infikovanie ľudských buniek, má nový variant desať mutácií.

"Len pre porovnanie, variant beta má tri a variant delta iba dve mutácie," povedal de Oliveira pre americký denník The New York Times (NYT).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vedci identifikovali nový variant koronavírusu, odborníkov straší Čítajte

"Všetky tieto veci nás znepokojujú. Tento variant by mohol mať nielen zvýšenú prenosnosť, takže by sa mohol šíriť efektívnejšie, ale mohol by byť tiež schopný obísť časti imunitného systému," povedal ďalší juhoafrický vedec Richard Lessells.

Svetová zdravotnícka organizácia ľuďom opätovne odporučila, aby prijali opatrenia na zníženie rizika ochorenia COVID-19 vrátane nosenia rúšok, zvýšenej hygieny rúk a fyzických rozostupov.

Okrem toho WHO pripomína potrebu lepšieho vetrania vnútorných priestorov a vyhýbanie sa preplneným priestorom. Organizácia v neposlednom rade odporučila očkovanie schválenými vakcínami.