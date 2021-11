Holandsko od nedele sprísni opatrenia proti koronavírusu

Bary, reštaurácie a obchody budú musieť zatvoriť skôr.

HAAG. Holandsko od nedele sprísni reštrikcie prijaté proti šíreniu nového koronavírusu. Bary, reštaurácie a obchody tak budú musieť zatvoriť skôr. Dôvodom sú vysoké počty nových prípadov infekcie. Oznámil to v piatok holandský premiér Mark Rutte, ktorého citovala agentúra AFP.

"Od nedele bude celé Holandsko v čase od 17.00 h do 5.00 h uzatvorené," povedal Rutte. "Musíme byť realisti, denné údaje sú stále príliš vysoké," dodal s odkazom na počty nových prípadov nákazy, keď počet denných infekcií sa pohybuje nad 20 000.

Obchody s iným než nevyhnutným tovarom mali doteraz otvorené do 18.00 h a stravovacie zariadenia do 20.00 h. Zákazníci musia po novom nosiť rúška a dodržiavať minimálne 1,5-metrové rozstupy, čo znamená, že kaviarne, kiná či divadlá budú musieť fungovať so zníženou kapacitou.

Školy zostanú otvorené aj napriek tomu, že najväčší nárast počtu prípadov infekcií je u detí. V Holandsku platí od 13. novembra čiastočný lockdown. K jeho rozšíreniu prichádza v čase, keď nemocnice varujú, že sú preťažené.

Proti sprísňovaniu pandemických opatrení v piatok v Haagu protestovali desiatky demonštrantov. Na proteste v blízkosti vládnych ministerstiev ľudia zvonili zvončekmi či pískali a mnohí držali transparenty s nápisom ako "To nie je správne".

V súvislosti s vládnymi opatreniami proti koronavírusu počas uplynulého víkendu protestovali holandskí občania vo viacerých mestách. Tieto protesty sprevádzalo násilie a polícia na nich zatkla desiatky ľudí.