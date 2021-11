Irak letecky repatriuje vyše 800 migrantov z Bieloruska

Irak takýmto spôsobom vrátil do vlasti už približne tisíc ľudí.

BAGDAD. Irak sa rozhodol vyslať do Bieloruska ďalšie lietadlá, aby pomocou nich repatrioval vyše 800 migrantov, ktorí sa momentálne nachádzajú pri tamojších hraniciach s Poľskom. Oznámili to v piatok iracké úrady.

Hrozné podmienky

Irak takýmto spôsobom vrátil do vlasti už približne 1000 ľudí, uvádza agentúra AFP. Išlo prevažne o Kurdov, pričom prvý repatriačný let – z Minska do Bagdadu s medzipristátím v severoirackom meste Arbíl – sa uskutočnil 18. novembra.

Bagdad teraz chystá ďalšie dva lety: piatkový, ktorým by sa do Iraku malo vrátiť 431 ľudí, a sobotný pre 430 ľudí, informoval hovorca irackého ministerstva zahraničných vecí.

Tisíce migrantov táborili celé týždne v hrozných podmienkach pri hraniciach Bieloruska s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať do Európskej únie. Mnohí sa následne do Iraku vrátili aj so zraneniami spôsobenými mrazom, ktorému tam boli vystavení.

Väčšina z Iračanov, ktorí na hraniciach uviazli, tvrdila, že minula svoje úspory, predala cennosti a dokonca si zobrala pôžičky, aby sa vydala na cestu do EÚ, začala tam nový život a unikla ekonomickým problémom v Iraku.

Migračná kríza

EÚ obviňuje režim bieloruského autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka z toho, že migrantov a utečencov prevažne z blízkovýchodných krajín vysiela na hranice Poľska, Litvy aj Lotyšska zámerne, aby tak vyvolal chaos a spory v Únii. Minsk to popiera a EÚ kritizuje, za to, že migrantov na svoje územie nevpúšťa.

Bezprecedentná migračná kríza na východných hraniciach EÚ vypukla po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu. Ľudskoprávne organizácie uvádzajú, že v snahe dostať sa do EÚ cez Bielorusko už od leta zahynulo najmenej 11 migrantov.