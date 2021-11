Johnson neľutuje, že list adresovaný Macronovi zverejnil na Twitteri

Macron považuje Johnsonov krok za neseriózny.

Britský premiér Boris Johnson na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. (Zdroj: TASR/AP)

LONDÝN. Britský premiér Boris Johnson neľutuje, že na Twitteri zverejnil list adresovaný francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, v ktorom ho žiadal, aby prevzal späť všetkých migrantov, ktorí sa do Spojeného kráľovstva dostali cez Lamanšský prieliv.

Ako píše agentúra AFP, ešte predtým na diplomatickú roztržku reagoval aj samotný Macron.

"Som prekvapený metódami, keď nie sú seriózne. Jeden líder nekomunikuje s druhým o týchto otázkach na Twitteri, verejným listom," povedal Macron novinárom počas pracovnej návštevy v talianskom Ríme.

Na otázku novinárov, či Johnson zverejnenie listu ľutuje, jeho hovorca odpovedal záporne. "Z tónu listu je zrejmé, že ide o prehĺbenie našej existujúcej spolupráce a nadviazanie na prácu, ktorá už bola vykonaná medzi našimi dvoma krajinami, čo premiér v liste ocenil," dodal hovorca.

Francúzsko v reakcii na zverejnený list zrušilo plánované nedeľňajšie stretnutie svojho ministra vnútra Géralda Darmanina s jeho britskou rezortnou kolegyňou Priti Patelovou v Calais. Rokovania o lamanšskej migračnej kríze vo formáte ministrov z Francúzska, Belgicka, Holandska, Nemecka, ako aj predstaviteľov Európskej komisie sa uskutočnia aj bez Patelovej.

Londýn vyzval Paríž, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. "Je to v našom záujme. Je to v ich záujme," povedal pre verejnoprávnu stanicu BBC minister dopravy Grant Shapps.

"Navrhujem, aby sme uzavreli bilaterálnu dohodu o opätovnom prijímaní, umožňujúcu návrat nelegálnych migrantov, ktorí prejdú cez Lamanšský prieliv," uviedol vo štvrtok Johnson v spornom liste.

Tento krok by "značne znížil – ak nie zastavil – prechody (migrantov), zachránil tisíce životov, a to tým, že by zásadne narušil obchodný model zločineckých gangov", ktoré stoja za pašovaním ľudí, pokračuje Johnsonova správa.

Macron a Johnson sa v stredu večer dohodli na zintenzívnení opatrení s cieľom predchádzať úmrtiam migrantov na mori. Obaja politici spolu telefonovali po tom, ako v Lamanšskom prielive došlo k potopeniu člna s migrantmi, ktorí sa pokúšali dostať z Francúzska do Británie. Pri tragédii zahynulo 27 ľudí.

Tento rok sa podľa údajov britskej tlačovej agentúry PA cez tento prieliv preplavilo viac ako 25 700 ľudí. To je trikrát viac, než celkový počet takýchto migrantov za vlaňajšok.