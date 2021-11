Pápež po návšteve Cypru vezme niekoľko migrantov do Talianska

Podobné gesto už v minulosti spravil.

NIKÓZIA. Pápež František zariaďuje prevoz niekoľkých migrantov z Cypru do Talianska. Stredomorský ostrov má najvyšší pontifex v úmysle navštíviť budúci týždeň.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu cyperskej vlády Mariosa Pelekanosa.

Ten uviedol, že v spojitosti s prevozom Vatikán v súčasnosti komunikuje s cyperskými úradmi. Zatiaľ nie sú známe konkrétne informácie o tom, koľko migrantov ostrov opustí, ani o logistike zmienenej cesty, keďže pápež bezprostredne po návšteve Cypru odcestuje do Grécka.

Hovorca Vatikánu zatiaľ oficiálne nepotvrdil, že migranti skutočne odletia s pápežom naspäť do Talianska alebo že ich prevoz z ostrova bude zaistený inak.

Stroj Airbus 320 leteckej spoločnosti Italia Trasporto Aereo (ITA), ktorý 2. decembra dopraví pápeža a vatikánsku delegáciu do Nikózie, podľa ITA nepoletí do Grécka v rámci druhej časti cesty.

To by podľa AP mohlo naznačovať, že presun migrantov z Cypru do Ríma by sa v skutočnosti mohol uskutočniť bez prítomnosti pápeža na palube, keďže 4. decembra má odcestovať do gréckeho hlavného mesta Atény na palube iného lietadla.

Predstavitelia Vatikánu nedávno informovali, že plánovaná cesta do Grécka bude zahŕňať Františkovu návštevu utečencov na ostrove Lesbos, ktorý sa stal symbolom migračnej krízy v Európe.

V roku 2016 pápež navštívil tamojší najväčší európsky utečenecký tábor Moria, ktorý vlani zničil požiar. Lietadlom vtedy odtiaľ do Vatikánu zobral tri moslimské rodiny pôvodom zo Sýrie. Tento krok pápež označil za humanitárne gesto.