Francúzsky analytik: Rusi zabíjali v Sýrii viac ako Islamský štát, Západ sa Putina bojí

Rozhovor s Nicolasom Tenzerom.

Západní lídri neberú Vladimira Putina vážne, varuje v rozhovore pre SME francúzsky analytik NICOLAS TENZER.

Vysvetľuje, prečo podľa neho nemá zmysel o Bielorusku alebo Sýrii rokovať s Putinom, čo hovorí o jednote Európskej únie výstavba plynovodu Nord Stream 2 alebo aké ruské snahy o zasahovanie očakáva pred budúcoročnými francúzskymi prezidentskými voľbami.

Na Západe ľudia pristupujú k obetiam odlišne podľa toho, či ide o kresťana, alebo moslima, hovorí Tenzer, podľa ktorého sa na poľsko-bieloruskej hranici neodohráva kríza a už vôbec nie migračná.

Na Slovensko prišiel na pozvanie francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave a Globsec Policy Institute.

Rusko zhromažďuje jednotky pri hraniciach s Ukrajinou, vidíme prípravu na útok na Ukrajinu?

Naisto to nevie povedať nikto. Vieme však, že Vladimir Putin sa nemôže zmieriť s tým, že by sa Ukrajina stala slobodnou krajinou. Tlačí na ňu, aby jej zabránil v ceste do NATO a Európskej únie. Konečným Putinovým cieľom síce je obsadiť Ukrajinu - považuje ju za súčasť Ruska -, ale nateraz ide skôr o snahu vyskúšať odhodlanie Západu postaviť sa za Kyjev.

Prečo tak koná práve teraz?

Narastá počet prípadov nákazy covid-19, prichádzajú sviatky. Málokto si teraz naozaj všíma, čo sa deje v Rusku a na Ukrajine. Vo Francúzsku sa tiež budú konať prezidentské voľby, Nemecko bude mať nového kancelára a v Európe tak vzniká politické vákuum. Nehovorím však, že to automaticky znamená, že Putin bude konať rýchlo.

Súvisí hromadenie vojakov s bieloruským navážaním utečencov k hraniciam s Európskou úniou?

Čiastočne by to mohlo byť prepojené. Putin sa tým mohol snažiť odviesť pozornosť od posilňovania vojenskej prítomnosti, ale to mu nevyšlo, pretože veľa lídrov vrátane Emmanuela Macrona hovorí, že je to neprijateľné. Výnimočne silná reakcia prišla aj zo Spojených štátov, tieto hlasy ho varujú o následkoch prípadného útoku na Ukrajinu.

Ak by sa Putin naozaj rozhodol zaútočiť, aký typ konfliktu môžeme očakávať? Boje na celej Ukrajine alebo skôr oživenie zmrazeného konfliktu na východe?

Možné je všetko. Ak by sa vrátila intenzita konfliktu z rokov 2014 a 2015, stále by to bolo veľmi veľké, aj keď sa nebojovalo na celej Ukrajine. Pamätáme si obliehania miest a podobné veci. Po siedmich rokoch je ruská armáda zrejme ešte silnejšia, pretože Moskva zvyšovala rozpočet na obranu, vyvíjala efektívnejšie zbrane. Ukrajina má síce dobrú armádu, ale nie na takej úrovni.