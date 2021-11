Násilne prekročiť poľskú hranicu sa pokúsilo približne 200 migrantov

Migranti poškodili časť plota z ostnatého drôtu pozdĺž hraníc.

VARŠAVA. Počas stredajšej noci sa pokúsilo násilne prekročiť hranicu Poľska z bieloruskej strany zhruba 200 migrantov. Oznámila to vo štvrtok poľská pohraničná stráž, píše agentúra Reuters.

Poškodili plot

K incidentu došlo neďaleko dediny Czeremcha v Podleskom vojvodstve. Podľa hovorkyne poľskej pohraničnej stráže Anny Michalskej migranti v snahe násilne prekročiť hranicu hádzali do príslušníkov poľských bezpečnostných zložiek kusy dreva a kamene.

Dodala, že pokus migrantov prekročiť hranice sa im podarilo odraziť. Migranti tiež v snahe prejsť cez hranice poškodili časť plota z ostnatého drôtu pozdĺž hraníc. Aby sa cezeň dostali, zvalili naň konáre a iné veľké kusy dreva. Piatich migrantov podľa Michalskej previezli do nemocnice.

Migračná kríza

Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy vysiela migrantov na hranice zmienených krajín zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera. Minsk pritom podľa Varšavy sľubuje migrantom z blízkovýchodných krajín, že prechodom cez Poľsko sa ľahko dostanú do EÚ. Varšava tiež tvrdí, že v pokusoch o destabilizáciu Únie takouto zámernou podporou migrácie Minsku pomáha Moskva.

Poľsko na prílev migrantov zareagovalo vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, zavedením výnimočného stavu, ako aj rýchlym stavaním plotu z ostnatého drôtu. Avizovalo tiež, že v decembri chce začať na hraniciach stavať múr, pričom jeho stavbu plánuje dokončiť v prvej polovici budúceho roku.