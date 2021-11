Vojna v Jemene si do konca roka vyžiada 377-tisíc obetí, varuje OSN

Vojna trvá už sedem rokov.

DUBAJ. Sedemročná vojna v Jemene si do konca tohto roka vyžiada 377-tisíc ľudských životov a spôsobia to priame aj nepriame dôsledky bojov. V správe zverejnenej v utorok to odhadol Rozvojový program OSN (UNDP), na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.

Takmer 60 percent úmrtí bude spôsobených nepriamymi vplyvmi vojny, ako je nedostatok nevyhovujúcej vody, hlad a choroby, uviedla agentúra OSN. Spresnila, že boje priamo usmrtia vyše 150-tisíc ľudí.

Väčšinu obetí, ktoré zabili nepriame vplyvy vojny, tvorili "malé deti, lebo tie sú obzvlášť náchylné na podvýživu", píše sa v správe UNDP.

"V roku 2021 zomrelo vinou konfliktu každých deväť minút jedno jemenské dieťa vo veku do päť rokov," spresňuje správa.

Začiatkom roka 2015 sa do vojny v Jemene zapojila Saudská Arábia, aby pomohla tamojšej vláde, keďže niekoľko mesiacov predtým obsadili hlavné mesto Saná húsíjskí bojovníci podporovaní Iránom.

Boje majú odvtedy "katastrofálne dôsledky na rozvoj krajiny", upozorňuje správa UNDP.

Agentúra OSN v minulosti varovala, že vojna v Jemene, už aj tak najchudobnejšej krajine regiónu, vráti tamojší vývoj o dve desaťročia dozadu.

Jemenskú vojnu často označujú za najhoršiu humanitárnu katastrofu na svete.

UNDP v prípade pokračovania bojov v budúcnosti varoval, že do roku 2030 zomrie v Jemene celkovo 1,3 milióna ľudí.

"Čoraz väčší podiel z týchto úmrtí... budú spôsobovať druhotné dôsledky, ktoré má takáto kríza na živobytie, ceny potravín a na zhoršovanie služieb, ako sú napríklad zdravotnícke a vzdelávacie," vysvetľuje UNDP.

Keby vojna teraz prestala, bola by "nádej na jasnejšiu budúcnosť v Jemene" – podľa UNDP by sa do roku 2050 stal krajinou so strednými príjmami.

Agentúra OSN však dospela k úsudku, že zatiaľ "sa situácia stále ženie dolu špirálou".