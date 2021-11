Heger a Schallenberg rokovali o pandemických opatreniach i vzájomnej spolupráci

Rakúsky kancelár so slovenským premiérom hovorili aj o jadrovej energetike.

BRATISLAVA/VIEDEŇ. Slovenský premiér Eduard Heger a rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg v utorok hovorili o pandemických opatreniach a spolupráci v oblasti energetiky, zdravotníctva i hospodárstva.

Stretnutie sa pre napätú pandemickú situáciu uskutočnilo len formou videokonferencie. Slovenský premiér sa zaujímal najmä o epidemickú situáciu v Rakúsku a prísne opatrenia, ktoré krajina zavádza v súvislosti s jej zhoršením, oznámil tlačový odbor Úradu vlády SR.

Rakúsky kancelár uviedol, že rozhodnutie zaviesť plošný lockdown sa prijímalo veľmi ťažko.

"V konštruktívnom videorozhovore s Alexandrom Schallenbergom som súhlasil, že je nevyhnutné prijímať správne riešenia aj napriek tomu, že sú tvrdé – ako lockdown," napísal na Twitteri Heger.

Uzavreli viaceré dohody

Úrad rakúskeho kancelára po stretnutí oznámil, že obe krajiny plánujú uzavrieť dohodu o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchranných zdravotných služieb, píše agentúra APA.

Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský v tejto spojitosti dostal od vlády mandát na rokovania s rakúskou stranou, pripomína tlačový odbor.

Obaja politici chcú podľa agentúry APA posilniť výmenu informácií o pandémii ochorenia COVID-19, najmä čo sa týka osvedčených opatrení a postupov.

Ďalším projektom SR a Rakúska bude kniha o spoločných dejinách, ktorú rakúska strana navrhla už v roku 2018.

„Môžeme tak objektívne spoznať naše dejiny a zároveň sa dozvedieť viac o svojom blízkom susedovi,“ povedal slovenský premiér. Kancelár Schallenberg uviedol, že podobnú knihu má už Rakúsko vypracovanú s Českou republikou.

Hovorili aj o jadrovej energetike

"Hoci nemáme na jadrovú energiu rovnaký názor, chceme byť pre Rakúsko korektným partnerom," vyhlásil slovenský premiér. Zdôraznil, že je pripravený rakúsku stranu proaktívne informovať o krokoch, ktoré Slovensko pri využívaní jadrovej energie robí.

Výsledkom utorkovej videokonferencie je aj spoločné vyhlásenie, v ktorom sa lídri zhodujú na potrebe rozpočtovej zodpovednosti, zasadzujú sa za posilnenie spolupráce v rámci Slavkovského formátu (S3), do ktorého patrí aj Česká republika, odsudzujú zneužívanie migrantov ako nástroj nátlaku na EÚ bieloruským režimom a vyjadrujú podporu Poľsku, Litve a Lotyšsku v súvislosti s komplikovanou situáciou na hraniciach, ktorej sú vystavení, píše tlačový odbor.

Rakúsky kancelár mal pôvodne pricestovať do Bratislavy osobne, no vzhľadom na lockdown v Rakúsku sa rokovanie uskutočnilo formou videohovoru. Lídri Slovenska a Rakúska sa však dohodli, že hneď, ako to situácia umožní, stretnú sa spolu v Bratislave.