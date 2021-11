Zeman ponúkol Poľsku pomoc českej armády na hraniciach s Bieloruskom

Český prezident v liste odsúdil zlé úmysly tých, ktorí pre svoj vlastný prospech zneužívajú iných.

PRAHA.Český prezident Miloš Zeman navrhol Poľsku, že ČR vyšle svojich vojakov na poľsko-bieloruské hranice v snahe pomôcť Varšave vyriešiť súčasnú migračnú krízu. Pražský hrad o tom informoval v utorok na svojej internetovej stránke.

"Situáciu na poľsko-bieloruskej hranici, ktorá je spôsobená zlými úmyslami tých, ktorí pre svoj vlastný prospech neváhajú zneužiť nepriazeň osudu druhých, veľmi pozorne sledujem," napísal Zeman v liste adresovanom poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Armáda ČR je pripravená, ak bude z Vašej strany záujem a pri splnení zákonných podmienok, vyslať na pomoc pri obrane hranice Poľskej republiky svojich vojakov. Príslušníci ozbrojených síl Českej republiky sú v súčasnej dobe pripravení na okamžitý presun," napísal v liste Zeman.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Európska komisia ocenila solidaritu krajín EÚ s Poľskom Čítajte

Podľa Zemana rozhodnutie o vyslaní ozbrojených síl mimo územia ČR na obdobie maximálne 60 dní prináleží vláde, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu.

"Budem sa usilovať o to, aby Česká republika splnila svoje spojenecké záväzky pri obrane našej spoločnej bezpečnosti," uzavrel český prezident.

Do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali masovo prichádzať migranti po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.