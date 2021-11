Bývalého Trumpovho právnika Cohena pustili po troch rokoch na slobodu

Ďalšie tri roky bude Cohen pod dohľadom úradov.

NEW YORK. Michaela Cohena, ktorý bol v rokoch 2006-18 osobným právnikom bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, v pondelok prepustili z väzenia po uplynutí trojročného trestu odňatia slobody. Informovala o tom agentúra Reuters.

Tento 55-ročný právnik na federálnom súde na Manhattane v meste New York podpísal príslušné dokumenty. Ďalšie tri roky bude pod dohľadom úradov, píše agentúra AP. Povedal, že má v úmysle spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Cohen sa v decembri 2018 priznal k pochybeniam pri financovaní prezidentskej kampane v roku 2016, kráteniu dane a ďalším trestným činom. Súd mu udelil trojročný trest odňatia slobody.

Časť svojho trestu strávil v domácom väzení. V máji 2020 ho prepustili podmienečne do domácej karantény v jeho byte v New Yorku, pretože úrady sa snažili spomaliť šírenie koronavírusu vo federálnych väzniciach. V júli ho však opäť uväznili vo federálnej väznici v Otisville - pre údajné porušenie podmienok prepustenia.

Sudca však neskôr rozhodol, že toto uväznenie v Otisville bolo jasne zamýšľané ako trest za Cohenov plán zverejniť svoju knihu s názvom "Disloyal: The True Story of Michael Cohen, Former Personal Attorney to President Donald J. Trump" (Nelojálny: Pravdivý príbeh Michaela Cohena, bývalého osobného právnika prezidenta Donalda Trumpa).