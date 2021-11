Iránsky vojenský súd začal konanie pre zostrelenie ukrajinského lietadla

Zostrelenie ukrajinského lietadla v roku 2020 si vyžiadalo 176 mŕtvych.

DUBAJ.Iránsky vojenský súd v nedeľu začal súdne konanie v súvislosti so zostrelením ukrajinského lietadla v roku 2020, ktoré si vyžiadalo 176 mŕtvych.

Informovala o tom oficiálna tlačová agentúra IRNA, podľa ktorej sa na pojednávaní zúčastnilo desať podozrivých - príslušníkov armády rôznych hodností.

Prítomní boli aj príbuzní obetí a ich právnici, ktorí zastupovali 103 žalôb za zostrelenie letu PS752 spoločnosti Ukraine International Airlines.

Nemenovaný sudca sa podľa agentúry vyjadril, že dúfa, že súd vydá „presný, rýchly a seriózny“ verdikt založený na „rozumnom, spravodlivom, transparentnom, jasnom a ráznom“ postupe.

Nedeľňajšie pojednávanie, na ktorom si súd vypočul vyhlásenie právnych zástupcov rodín obetí, bolo prvé od tragického incidentu. Nasledujúce pojednávanie sa bude konať po ďalšom vyšetrovaní prokurátora.

Let PS752 smerujúci do Kyjeva zostrelili 8. januára 2020 krátko po vzlietnutí z Medzinárodného letiska imáma Chomejního v Teheráne. Zomrelo všetkých 176 ľudí, ktorí boli na palube. Väčšina obetí boli Iránci, no o život prišli aj občania Kanady, Ukrajinci, Švédi, Afganci a Briti. Irán pôvodne tvrdil, že haváriu lietadla spôsobila technická chyba, po troch dňoch však priznal, že ho omylom zostrelili jeho Revolučné gardy.

V predbežných správach iránske úrady pripísali vinu operátorovi protivzdušnej obrany, ktorý si lietadlo pomýlil s americkou riadenou strelou. Nešťastie sa totiž stalo v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a USA. Krátko pred zostrelením Irán v odvete za cielené zabitie svojho významného generála Američanmi zaútočil na dve iracké základne s americkou posádkou a iránska armáda bola preto v strehu pred ďalšou americkou odvetou. Revolučné gardy sa neskôr verejne ospravedlnili.

V marci Irán zverejnil konečnú správu o nešťastí, kde síce vinu pripísal pochybeniu človeka, ale nemenoval nikoho zodpovedného. Za to si vyslúžil medzinárodnú kritiku. V apríli iránsky prokurátor oznámil obvinenie desiatich vojenských predstaviteľov.