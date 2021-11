Česká hlavná hygienička je za povinné očkovanie, vláda zvažuje núdzový stav

V Česku potvrdili už dva milióny nákaz.

PRAHA. V nedeľu odhalili testy v Českej republike 8 244 nových prípadov, čo je zatiaľ najviac za nedeľu, informuje o tom server novinky.cz.

V sobotu padol rekord, keď v krajine potvrdili 14 402 nových infekcií, čo je najviac počas voľného dňa od začiatku pandémie.

V nemocniciach bolo v nedeľu hospitalizovaných 4 885 ľudí s ochorením Covid-19, z ktorých 715 v ťažkom stave.

Koronavírusu v Česku podľahlo ďalších 46 ľudí. Celkový počet úmrtí tak stúpol na 32 173.

Od začiatku epidémie sa v krajine nakazili dva milióny ľudí. Posledných 100-tisíc nakazených pribudlo za posledných šesť dní, čo predstavuje najvyšší rast za celú dobu.

Rekordná incidencia

Nový rekord dosiahlo incidenčné číslo. Na 100-tisíc obyvateľov pripadá po novom tisícka nakazených.

Najhoršia situácia je na Morave a Sliezku. V Olomouckom kraji pripadá na 100-tisíc ľudí 1 426 nových prípadov z posledného týždňa. V Zlínskom kraji je to 1 277 a v Juhomarovskom 1 242.

Incidenciu nad tisíc majú aktuálne vo svete iba štyri európske krajiny. Na prvom mieste je Slovensko, nasledujú Slovinsko, Rakúsko a Česko.

Zavedie sa povinné očkovanie?

Povinné očkovanie je témou aj v Česku. Odborníci ho považujú za hlavný nástroj boja s epidémiou.

Česká hlavná hygienička Pavla Svrčinová by sa vydala práve touto cestou. "Očkovanie je jediná možnosť. Osobne by som išla cestou povinného očkovania," povedala Svrčinová v Radiožurnále.

Zdravotníci doteraz podali v Česku viac než 13 miliónov dávok vakcín, za včerajšok 10 700 z nich.

Povinnosť očkovania bude mať od februára aj Rakúsko. Doteraz ho zaviedli Indonézia, Mikronézia a Turkménsko.

Hlavná hygienička sa v rozhlase tiež vyjadrila, že vláda zvažuje vyhlásenie núdzového stavu. To by podľa nej umožnilo výpomoc medikov v nemocniciach.

Núdzový stav vyhlásilo Česko najprv vlani 12. marca a neskôr aj 5. októbra minulého roku. Bol viackrát predlžovaný a skončil sa 11. apríla tohto roku. Celkovo trval 254 dní.

Prísnejšie protipandemické opatrenia

V pondelok začali v krajine platiť nové protipandemické obmedzenia. Vo väčšine prípadov pri preukázaní bezinfekčnosti už neplatia antigénové a PCR testy, do reštaurácií a iných služieb tak môžu isť len osoby s potvrdením o očkovaní či o prekonaní ochorenia.

Výnimku s PCR testom majú mladiství od 12 do 18 rokov a ľudia, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov. Tým však musí ich lekár dôvod kontraindikácie zapísať do Informačného systému infekčných chorôb.

Deti do 12 rokov sa nemusia preukazovať vôbec a ľudia po prvej dávke alebo do 14 dní po druhej musia predkladať test spoločne s potvrdením o nedokončenej vakcinácii.

Vojtěch navrhne núdzový stav

Minister zdravotníctva Českej republiky Adam Vojtěch navrhne v pondelok vláde, aby v súvislosti s pandémiou nového druhu koronavírusu vyhlásila núdzový stav. Dôvodom je podľa Vojtěcha najmä aktuálna situácia v nemocniciach.

"Je to kvôli nemocniciam," povedal pre internetový denník iDNES.cz hovorca rezortu zdravotníctva Daniel Köppl.

Niektoré nemocnice sú preťažené do takej miery, že museli pristúpiť k obmedzeniu plánovanej starostlivosti a žiadajú o pomoc armádu.

Od piatka vojaci vypomáhajú v 24 nemocničných a sociálnych zariadeniach v ČR a od pondelka budú pomoc poskytovať v 15 ďalších.

Ešte v piatok po zasadnutí vlády minister Vojtěch uviedol, že vyhlásenie núdzového stavu nie je nutné.

Potrebný by bol vtedy, ak by vláda chcela napríklad obmedziť pohyb ľudí, povedal minulý týždeň s tým, že to vyplýva i z konzultácií jeho rezortu s právnikmi.