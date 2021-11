Británia bojuje proti rasovej nerovnosti pri medicínskych prístrojoch. Pri rôznych odtieňoch kože vraj fungujú odlišne

Príkladom takéhoto fungovania sú podľa britského ministra zdravotníctva pulzné oxymetre.

LONDÝN. Británia v nedeľu vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo kroky v súvislosti so zdravotníckymi prístrojmi, akými sú napríklad oxymetre, ktoré lepšie fungujú u ľudí so svetlejším odtieňom kože.

Takéto prístroje môžu podľa Británie viesť k vyššej úmrtnosti počas pandémie koronavírusu medzi príslušníkmi rôznych etnických menšín, informovala agentúra Reuters.

Niektorí s covidom preto mohli zomrieť

Britský minister zdravotníctva Sajid Javid uviedol, že nariadil preverenie tejto záležitosti po tom, ako sa zistilo, že oxymetre, ktoré sa používajú na meranie obsahu kyslíka v krvi a sú kľúčovým prístrojom pri liečení pacientov s covidom, poskytujú menej presné merania v prípade pacientov s tmavším odtieňom kože.

"Toto sa deje systematicky na celkom svete. Ide o rasovú nerovnosť v prípade niektorých lekárskych prístrojov. Je to neúmyselné, ale stáva sa to a oxymetre sú toho dobrým príkladom," uviedol Javid pre televíziu BBC.

Podľa Javida je tiež možné, že niektorí pacienti s ochorením Covid-19 zomreli práve pre tento nedostatok u niektorých lekárskych prístrojov.

Britský minister zdravotníctva Sajid Javid. (zdroj: TASR/AP)

Javid: Chcem sa uistiť, že s tým niečo urobíme

Tieto nedostatky podľa Javida spôsobuje to, že mnoho zdravotníckych aparátov, liekov, liečebných postupov a učebníc pochádza z krajín, v ktorých tvoria väčšinu obyvateľstva príslušníci bielej rasy.

"Chcem sa uistiť, že s tým niečo urobíme, avšak nie iba v Spojenom kráľovstve. Je to medzinárodný problém, preto budem pracovať na zmene so svojimi rezortnými kolegami z celého sveta," uviedol Javid s tým, že o veci už hovoril so svojim americkým náprotivkom.

Podľa Javida si Británia tento problém uvedomila po tom, ako sa snažila zistiť, prečo ochorenie Covid-19 v Spojenom kráľovstve častejšie postihuje ľudí z etnických minorít. Počas vrcholu počiatočného štádia pandémie totiž v Británii tvorili až jednu tretinu pacientov prijatých s covidom na jednotky intenzívnej starostlivosti ľudia z etnických minorít, čo vôbec nezodpovedalo ich zastúpeniu v britskej populácii, uviedol Javid.