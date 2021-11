Migračná kríza je podľa Morawieckeho najrozsiahlejším pokusom o destabilizáciu Európy

Lukašenko vedie podľa Morawieckeho hybridnú vojnu proti Európe.

VARŠAVA. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v nedeľu označil migračnú krízu na poľsko-bieloruských hraniciach za "najväčší pokus o destabilizáciu Európy" od čias studenej vojny, informovala agentúra AFP.

Destabilizácia Európy

Podľa Morawieckieho začal bieloruský prezident Alexandr Lukašenko "viesť hybridnú vojnu proti Európe". "Toto je najväčší pokus o destabilizáciu Európy za 30 rokov," napísal Morawiecki na sociálnej sieti Twitter. Zároveň dodal, že Poľsko "nepodľahne vydieraniu a neustúpi a bude brániť hranice Európskej únie".

Morawiecki sa v nedeľu stretne so svojimi náprotivkami z pobaltských štátov, z ktorých dva taktiež zdieľajú hranice s Bieloruskom a čelia v poslednom období náporu migrantov.

Migranti do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

Zámerne vyvolaná kríza

EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko v piatok pre BBC uviedol, že je "úplne možné", že bieloruskí vojaci pomáhali migrantom dostať sa do EÚ, avšak odmietol tvrdenia, že ide o organizovanú operáciu.

Poľské hranice sa z Bieloruska v posledných dňoch snaží nelegálne prekročiť menej ľudí. Podľa poľského ministra obrany Mariusza Blaszczaka sa tak deje preto, že Bielorusko zmenilo taktiku a smeruje teraz na poľské hranice menšie skupiny migrantov, ktoré sa však snažia o ich prekročenie na viacerých miestach.