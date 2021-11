WHO je znepokojená nárastom prípadov nákazy v Európe

Podľa WHO môže v Európe do marca zomrieť pol milióna ľudí.

LONDÝN. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu vyjadrila "veľké" znepokojenie v súvislosti so šírením nákazy koronavírusom v Európe, ktorá zápasí s ďalšou vlnou pandémie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge v rozhovore pre britskú stanicu BBC varoval, že do marca by na starom kontinente mohlo dôjsť k ďalším približne 500-tisíc úmrtiam na ochorenie Covid-19, ak sa neprijmú príslušné opatrenia vrátane nosenia rúšok.

Povinné očkovanie ako posledná možnosť

Jeho varovanie prichádza v čase, keď niekoľko európskych krajín hlási rekordné denné prírastky nakazených a zavádza úplné a čiastočné lockdowny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ktoré prevádzky budú pre očkovaných a pustia ma tam s neočkovaným dieťaťom? (otázky a odpovede) Čítajte

Kluge povedal, že nákaza sa šíri v dôsledku zimného obdobia, nedostatočnej miery zaočkovanosti proti koronavírusu a regionálnej dominancie nákazlivejšieho delta variantu. Vyzval na zvýšenie tempa vakcinácie a zavedenie základných opatrení v oblasti verejného zdravia a nových liečebných postupov.

Dodal, že povinné očkovanie by sa malo považovať až za "poslednú možnosť", hoci by podľa neho bolo "načase" viesť o tom "celospoločenskú" diskusiu.

Opatrenia sprísňujú viaceré krajiny

Rakúsko pre rekordné prírastky nakazených zavádza od pondelka desať- až 20-dňový lockdown pre očkovaných aj neočkovaných obyvateľov. Od februára budúceho roku bude v Rakúsku zavedené povinné očkovanie proti covidu.

Podľa BBC sa tak Rakúsko stane prvou krajinou v západnej Európe, ktorá nariadi celej svojej populácii, aby sa dala zaočkovať.

Nové obmedzenia pre nezaočkovaných ľudí oznámili aj ďalšie európske krajiny vrátane Českej republiky a Slovenska, pripomenula BBC.

Súvisiaci článok