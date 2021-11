Londýn ani Ženeva nechcú návštevu radikála Zemmoura, v prieskumoch je tretí

France, BVA poll:Scenario: Bertrand as LR candidate (among likely voters)Macron (LREM-RE): 26%Le Pen (RN-ID): 18% (+2)Zemmour (*): 15% (+1)Bertrand (LR-EPP): 12%...+/- vs. 7-11 Oct.Fieldwork: 12-15 November 2021Sample size: 888