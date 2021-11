Rakúski lekári žiadajú úplný lockdown, dve spolkové krajiny ho avizujú

O celoštátnych opatreniach sa bude rokovať zajtra.

SALZBURG. Rakúsko dnes malo najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Testy odhalili 15-tisíc infikovaných koronavírusom.

Niektoré spolkové krajiny v reakcii na to plánujú úplný lockdown a vyzývajú vládu, aby k podobnému kroku pristúpila v celej krajine.

Jeho zavedenie žiadajú aj lekári z jednotiek intenzívnej starostlivosti.

V Rakúsku v súčasnosti platí lockdown iba pre nezaočkovaných. O celoštátnych opatrenia sa bude opäť rokovať v piatok.

Najviac zasiahnuté je Horné Rakúsko, bašta Slobodnej strany Rakúska, ktorá sa kriticky stavia k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19. Rovnako silno je zasiahnutý aj Salzbursko.

Práve tieto dve spolkové krajiny zavedú od budúceho týždňa úplný lockdown. Horné Rakúsko a Salzburgsko ho plánujú aj v prípade, že nebude nariadený celoštátne.

Hajtman Horného Rakúska Thomas Stelzer nepovedal, koľko by mal lockdown trvať, ale bude to vraj niekoľko týždňov. Na detailoch by sa mali vo štvrtok poobede dohodnúť odborníci.

Ďalší lockdown úplne nevylúčila ani Viedeň. Aj napriek tomu, že má najmenšiu incidenciu, je stále klasifikovaná ako vysoko riziková.

"Nechcem, aby sme sa ocitli v rovnakej situácii ako iné regióny," vyjadril sa starosta Michael Ludwig.