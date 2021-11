V Poľsku zadržali približne stovku migrantov, ktorí sa pokúšali prekročiť hranice

Poľsko obviňuje bieloruské sily z poškodenia plotu z ostnatého drôtu pozdĺž hraníc.

VARŠAVA. Poľská pohraničná stráž a armáda zadržali skupinu asi 100 migrantov, ktorí sa v noci zo stredy na štvrtok pokúsili prekročiť hranice z Bieloruska. Informovalo o tom poľské ministerstvo obrany na sociálnej sieti Twitter. Správu priniesla agentúra AFP.

"Poľskí vojaci zadržali skupinu asi 100 migrantov," uviedlo ministerstvo obrany s tým, že "Bielorusi prinútili migrantov hádzať kamene na poľských vojakov, aby odvrátili ich pozornosť". Ministerstvo ďalej uviedlo, že bieloruské sily "s najväčšou pravdepodobnosťou" poškodili plot z ostnatého drôtu pozdĺž hraníc. Incident sa stal neďaleko obce Dubicze Cerkiewne.

Videozáznam zverejnený poľským rezortom obrany ukázal, že poľskí vojaci obkľúčili veľkú skupinu ľudí, ktorí sa v noci schovávali v zalesnenej oblasti. AFP odhaduje, že v blízkosti hraníc Európskej únie na bieloruskej strane sa nachádzajú tisíce migrantov, ktorí dúfajú, že ju prekročia.

Európska únia obviňuje Minsk, že umelo vytvoril migračnú krízu tým, že povzbudil migrantov, aby prišli do Bieloruska s prísľubom ľahkého prechodu do Únie. Bielorusko to popiera.