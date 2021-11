Taliban adresoval otvorený list Kongresu USA, vyzval na zrušenie sankcií

Väčšina humanitárnej pomoci pre Afganistan bola pozastavená.

ISLAMABAD. Vláda afganského hnutia Taliban zverejnila v stredu otvorený list americkému Kongresu, v ktorom vyzvala Spojené štáty, aby uvoľnili financie afganskej centrálnej banky a prispeli tak k riešeniu humanitárnej a ekonomickej krízy v krajine. Informovala o tom agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

"V súčasnosti je základným problémom našich ľudí finančná bezpečnosť a korene tohto problému siahajú k zmrazeniu majetku našich ľudí americkou vládou," píše sa v liste, ktorý podpísal minister zahraničných vecí Talibanu Amír Chán Muttakí.

Taliban sa podľa listu obáva, že ak bude súčasná situácia pretrvávať, povedie to k hromadným migračným pohybom a poškodí to sektory zdravotníctva a školstva v krajine.

"Utrpenie dieťaťa z podvýživy, smrť matky v dôsledku nedostatku zdravotníckych služieb, pripravenie bežných Afgancov o potraviny, prístrešie, lieky a iné základné potreby nemá žiadne politické ani logické opodstatnenie a poškodzuje prestíž vlády a obyvateľov Spojených štátov amerických, pretože ide o čisto humanitárny problém," napísal Muttakí.

Väčšina humanitárnej pomoci Afganistanu bola pozastavená po tom, ako moc v krajine v auguste znova prevzal fundamentalistický Taliban. Zmrazených bolo aj približne deväť miliárd dolárov z rezerv afganskej centrálnej banky, z ktorých väčšina je uložená v USA.

Vláda v Kábule predtým dostávala ročne vojenskú a civilnú pomoc za 8,5 miliardy dolárov, vyplýva zo správy kábulského inštitútu Sieť analytikov Afganistanu (AAN).

Tieto financie pokrývali 75 percent verejných výdavkov krajiny. Milióny ľudí teraz prišli o hlavný zdroj príjmu, pričom zdravotníctvo, školstvo i ďalšie verejné služby nie sú plne funkčné, približuje DPA.

OSN varovala, že 97 percent Afgancov by mohlo do polovice roka 2022 upadnúť do chudoby.